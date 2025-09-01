１日に放送された日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」では、８月３０、３１日に放送された「２４時間テレビ」の名場面などを紹介。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人が体調不良のため出演が叶わなかった「ボーダーレスＬＩＶＥ」の模様も報じ、山里亮太が高橋の無念と、代打の松田元太のダンスに触れた。

「２４時間テレビ」では、高橋がプロデュースし、出演予定だった「ボーダーレスＬＩＶＥ」の模様も紹介。歌舞伎俳優の市川團十郎や本田真凜らも出演し、ジャンル、性別、国境、障害などを越えたダンスとパフォーマンスが繰り広げられた。

ＶＴＲを見た山里は「海人君、ここ（ＤａｙＤａｙ．）に来たときに、すごい練習、内緒にしてるけどすごい練習をしてるって楽しみにしてるって。体調不良、悔しいと思う」と高橋の無念を思いやった。

そして「代打の松田元太が、あれだけすごいのを…ビビるよな」と、急きょ、ピンチヒッターとしてパフォーマンスを披露した松田のすごさにビックリ。シソンヌの長谷川忍も「松田元太、人としてどうかしてますけど」と笑わせた後「パフォーマーとして素晴らしい。僕も別の番組で一緒になりますけど、ダンスは見たら覚えちゃう。そして楽しそうに踊りますよ」と舌を巻いていた。