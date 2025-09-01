ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

段差も、荷物の増加も。スマートに乗り越えるスーツケース【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonに登場!

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

1


アメリカンツーリスターのスーツケースは、上品な光沢とシャープなラインが立体的に映える、洗練されたデザインが特徴のスーツケース。ABS素材を使用し、軽量かつ耐衝撃性に優れたボディを実現している。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


約3.9キログラムの軽量設計で、中長期の滞在にも対応。荷物が増えた際には、エキスパンダー機能により収納スペースを拡張可能。旅先での急な荷物の増加にも柔軟に対応できる。

→【アイテム詳細を見る】

3


走行面では、衝撃を軽減するダブルホイールを採用。段差のある道でもスムーズな移動が可能で、快適な操作性を提供する。

セキュリティには、TSAコンビネーションロックを搭載。海外旅行でも安心して預け入れができ、荷物の安全性を確保する。

→【アイテム詳細を見る】

4


美しい外観と優れた機能を兼ね備えたこのスーツケースは、あらゆるツーリストの理想のパートナーとして活躍する。