ゆったり泳ぐ、心地よく動く。環境にもやさしい1枚【スピード】の水着がAmazonに登場中‼
ズレにくく、透けにくい。安心感で選ぶニースキン【スピード】の水着がAmazonに登場!
スピードの水着は、自分のペースで泳ぎたい人に向けたルースンシリーズのレディースニースキン。ゴールドウインが独自開発した環境配慮型素材ウルトラ・ストレッチ・エコを採用し、高いはっ水性と軽量感でスムーズな泳ぎをサポートする。
縦横4方向に伸びる優れたストレッチ性が、着用後のズレを軽減。生地の厚みがボディラインをほどよくカバーし、透けも抑える。露出を控えた小さな背穴と、食い込みにくい幅広の肩ストラップで、快適な着心地を実現。
縫い込み式のカップ付きで、着脱時のもたつきが少なく、動きやすさも兼ね備える。クロッチ部分には肌あたりのよい柔らかな素材を使用。膝上までの4分丈で、トレーニング中も快適性が持続する。
胸元には質感のあるドット柄をプリント。無地では物足りなさを感じる人や、プリント柄に挑戦したい人におすすめの1枚。
