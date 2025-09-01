DF丸山祐市が右膝半月板損傷で長期離脱へ

J1川崎フロンターレは9月1日、DF丸山祐市が右膝内側半月板を損傷し、手術を受けたことを正式発表した。

全治は約6か月の見込み。守備の要を失う形となり、クラブとサポーターにとって大きな痛手となった。

丸山は8月23日に行われたJ1リーグ第27節の名古屋グランパス戦で負傷。詳細な診断の結果、27日に手術を受け、長期離脱を余儀なくされることとなった。33歳のセンターバックは今季、移籍1年目ながら持ち前の統率力と経験で守備ラインを支え、安定感をもたらしていた。

ここまでリーグ戦26試合に出場し、チームにおいて精神的支柱としても機能していた。指揮官や選手からの信頼も厚く、勝利に貢献する姿勢が随所で称賛されていた。

終盤戦を迎えるなか、上位進出を狙う川崎にとってこの離脱は大きな痛手に。代役の選定や守備陣の再構築が急務となるだけでなく、精神的な影響も計り知れない。

SNSでは「しっかり治してもっと強くなって」「今季のMVPと言っても過言ではなかった」「昨日の興奮から一転」「痛すぎる離脱」「1日も早い復帰を待ってる」「どのチームも大怪我が本当に増えてるよな」「想像してたよりもかなりの長期離脱だった」などコメントが寄せられ、丸山にエールが送られていた。（FOOTBALL ZONE編集部）