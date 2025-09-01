関東は低気圧の影響で3日(水)から5日(金)にかけて雨が降るでしょう。この雨を境に猛暑はひと段落しそうです。一方、東海はまだしばらく猛暑はおさまらないでしょう。来週にかけても猛暑日があるため、この先も万全の熱中症対策が必要となりそうです。

2日(火)〜8日(月)の天気

明日2日(火)は、低気圧が北海道の東へ進み、寒冷前線が北海道から日本海にのびる見込みです。北海道や東北の日本海側は曇りや雨となるでしょう。北陸と関東から九州は晴れ間の出る所が多いですが、次第に雲が広がるでしょう。午後は山沿いや内陸を中心に、雨や雷雨の所がある見込みです。

3日(水)は高気圧に覆われますが、関東付近には低気圧が発生するでしょう。晴れる所が多いものの、関東は次第に雲が広がり、雨の降る所がありそうです。4日(木)は前線が関東付近に停滞するため、5日にかけて雨が降る見込みです。6日(土)以降は、東北や東海から九州を中心に晴れる所が多いでしょう。





この先、関東や近畿は3日(水)まで猛暑日が続くでしょう。4日(木)は福岡をのぞいて猛暑はひと段落しそうです。ただ、名古屋など東海では5日(金)以降は再び35℃以上の猛暑日となりそうです。関東や近畿、九州は猛暑日の所はグッと少なくなりますが、30℃以上の厳しい暑さは続きますので、真夏の装いはまだまだ活躍するでしょう。7日(日)は二十四節気の「白露」で、大気が冷えて、露ができ始める頃と言われていますが、関東から九州はまだまだその気配はなさそうです。

9日(火)〜14日(日)の天気

9日(火)は東北で雨が降りますが、その他は広く晴れるでしょう。10日(水)は東北や東海で雨が降り、11日(木)は北海道から九州にかけての広い範囲で雨が降りそうです。関東はその後もしばらく雨が続くでしょう。東海や近畿も短い周期で天気が変わりそうです。九州は12日(金)以降は晴れるでしょう。沖縄も10日(水)以降は連日晴れる見込みです。



関東から九州、沖縄は最高気温30℃以上で、名古屋や大阪では9日(火)と10日(水)は35℃以上の猛暑日になりそうです。朝晩の最低気温も25℃を下回らない日もあり、寝苦しい夜は続くでしょう。一方、北海道や東北は30℃に届かないものの、25℃以上の夏日で、汗ばむくらいの暑さが続きそうです。



9月が中旬に差し掛かっても、、異例の暑さはまだまだ続きそうです。夏の疲れが出てきますので、体調管理には一層気を付けてお過ごしください。