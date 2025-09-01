ÂåÉ½³èÆ°Á°¥Þ¥óC·âÇË¤Î°ÕµÁ¸ì¤Ã¤¿»°ãø·°¡¢89Ê¬·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤âìÅÍß¤Ê»ÑÀª¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
[8.31 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 2-1 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï8·î31Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ïº£µ¨¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç½é¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤Ï¸åÈ¾44Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¡£Ì£Êý¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿»°ãø¤Ï¡¢Á°Êý¤ËÁö¤ëMF¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£21ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤Ï¡¢Áê¼êGK¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£»°ãø¤Ï¡ÖÁ°Êý¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ñ¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¼Ô¤Î¥°¥ë¥À¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö³«ËëÀï¤âÁ°Àá¤â¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ï1ÇÔ1Ê¬¤ÎÌ¤¾¡Íø¡£Áê¼ê¤Ïºòµ¨3°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ç¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»°ãø¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À(¾¡Íø¤Ï)¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¤Ë¤³¤Á¤é¤¬1ÅÀ¼è¤ì¤¿¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¸åÈ¾15Ê¬¤Ë4Áª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÎÄãÄ´¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¼êÅÁ¤¤¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë·¹¤¤¤¿¡£¸åÈ¾22Ê¬¤ËPK¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢»°ãø¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤¿¡£¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÁê¼ê¤â¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¤È¤³¤í¤¬¸ú¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ë¼éÈ÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç½ªÈ×¤ËÂ¤¬¤Ä¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤À¤±¡£Âç¾æÉ×¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö(±Æ¶Á¤Ï)Â¿Ê¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«»î¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¹ñÆâ¥ê¡¼¥°3»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»°ãø¤Ï¡Ö½é¾¡Íø¤Ç¤¹¤·¡¢(Áê¼ê¤¬)¥Þ¥óC¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÂç¤¤Ê¾¡Íø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤òÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÅÄÅè¥³¥¦¥¹¥±)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÅÄÅè¥³¥¦¥¹¥±)