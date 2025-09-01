先日、広告会社の社員時代（1997〜2001年）、同じ部署に所属した人々が集まり、大宴会があった。参加人数は15人ほどで、大いに盛り上がり、再会を誓い合ったのである。ここでは同じ部署の人とは仲良くしていた方がいい件と、円満退社をして本当に良かったことについて記す。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【円満退社の結果】50を過ぎて短パンTシャツ姿で人生を謳歌する筆者の姿

報復を考えてはいけない

その部署の初期メンバーは正社員5人と派遣社員1人。正社員は週に4回ほどは飲みに行っていた。翌年1人が異動し、新入社員が入ってきたが異動した彼も飲み会には参加した。そして翌年私も異動し、その翌年には会社を辞めたが、オリジナルメンバーのうち残った3人の上に部長がやってきて、以後4年ほどこの部署は続いた。

退職代行がブームだが…

部署が存続した6年の間に別の派遣社員が入ったり、県庁からの出向者が入ったりするなどした末に大規模な組織改造があり部署は解散した。が、花見をしたり、部長宅を訪れたりするなどして交流は続いていた。コロナで一旦交流は途絶えていたが、今年になって、久々に開催されることとなった次第である。部長は66歳なり、定年退職をしており、当時20代だった若手社員や派遣社員も全員が40代になった。今もその部署を継承する部（正確には局）にいるのは1人だけで、皆、異動したり転職したり結婚したりするなどして別の人生を送っている。

この飲み会では非常に良い時間を過ごせたのだが、良い人間関係を当時築き、さらには円満退社ができて良かったとしみじみ感じたのである。この会には当然ながら私が一緒に仕事をしたことのない人も多数参加するが、毎年の花見で紹介されるなどして、自然とその人達との交流も続いてきた。中には私の妻と一緒に仕事を長年続けている人もいるほどで、現在の我が家の家計を支える重要なレギュラー業務をいただいている。

会社を辞めるということは、何らかの不満があるからなのは明白ではあるものの、そこでふてくされた態度を見せたり、何らかの報復をすることを考えたりしてはいけない。次の職場で前職の悪口を言ったりSNSに会社への不満を書くのはもってのほかである。

24年間で1億円ほどは仕事をいただけた

だが、実際にそういう人物がいるのだ。A氏はプロジェクトで知り合った若い女性を口説きまくったり、出世が早くある程度の肩書があるから先輩社員を見下したりもして、社内では評判が悪かった。外部の女性へのセクハラ疑惑がタレこまれた時は、社内のコンプラ部署が頭を抱える事態に。そんな彼が意気揚々と「私は優秀だからヘッドハンティングをされた。こんな会社よりも私の能力を活かせる会社に行くのである！」的に宣言して辞めていったのだが、正直社内の人々は「やっと辞めたか」「せいせいしたわ」といった感想しか持っていない。

よって、同氏が次の会社を辞めた時は「どの口が言ってたんだよ（笑）。重要ポジションで活躍するはずだったんじゃない？」なんて揶揄の対象になったし、あれだけ古巣に砂をかけて去ったのだから、彼に対して仕事を出そうとする人などいるわけがない。

一方、私の場合、辞めた理由はとにかく残業時間が長過ぎることにあった。広告業界は慢性的に長時間労働が蔓延していた時期で、他業界に移った方がいいと思った。とはいっても、広告業界がキツいというよりは、サラリーマンという生き方が辛かった。何しろ満員電車で通勤しなくてはならないし、客の言うことが絶対であり、組織を背負っている以上歯向かうのは無理。

だったらもういっそのことサラリーマンは辞めて後はテキトーに考えるか、ということでとりあえず無職になった。無職の期間中も古巣の人々は私を食事に誘ってくれたりして、「お金は大丈夫？」などと心配してくれた。無事、フリーランスとして仕事を獲得できた時は安堵してくれたものだ。

かくして、私も彼らの会にカネの心配をせず参加できるような立場になり、以来24年間交流が続き、今回の大宴会に繋がった。思えば古巣とその関係者はフリーランスの私に仕事をたくさん出してくれた。この24年間で1億円ほどは仕事をいただけたと思う。それも円満退社あってのこと、さらには古巣の悪口を言わなかったお陰である。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部