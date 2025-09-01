グランドニッコー東京ベイ 舞浜「クリスマスケーキ2025」 華やか4種＆贅沢シュトーレン登場
グランドニッコー東京ベイ 舞浜は、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、10月1日から「クリスマスケーキ2025」の予約を受け付ける。受け渡し期間は12月20日から25日まで。
【写真】『サパンショコラフレーズ』（限定200台）など全ラインナップ公開
今年は華やかなホリデーシーズンにふさわしい4種類のクリスマスケーキと、2種類のシュトーレンが登場。毎年趣向を凝らして提供される人気の「サパンショコラフレーズ」（限定200台／8500円）は、真っ赤なクリスマスツリーを思わせる存在感のあるケーキ。ヘーゼルナッツブラウニーの上に苺と生クリームをサンドしたチョコレートスポンジを重ね、仕上げに苺と赤スグリをあしらった。
バッグを模した可愛らしい「ローズサック・ドゥ・ノエル」（各限定100台／12センチ 4500円、15センチ 5500円）は、ライムクリームやベリージュレ、フランボワーズムースをマスカルポーネムースで包み込み、プレゼントのような仕上がりに。ホテルのクリスマスイベントで登場するお菓子の家をイメージした「ヘクセンハウス」（限定100台／6000円）は、クッキーの家の中にチョコレートケーキを忍ばせた遊び心のある一品だ。
定番の「クリスマス生デコレーションケーキ」（直径12センチ 4200円／15センチ 5200円／18センチ 6200円）は、ホテルメイドの苺ジャムを忍ばせたスポンジにすっきりとした生クリームと苺を合わせ、華やかなリース風に飾られている。
さらに、チョコレートとピスタチオの2種類のシュトーレン（各ホール2500円／ピース400円）もラインナップ。ドライフルーツやナッツを贅沢に使い、クリスマスならではの味わいを楽しめる。
家族や大切な人との特別な時間を彩る、夢のあるラインナップとなっている。
