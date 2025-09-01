銀幕のスターであり、歌手としてヒット曲『時には娼婦のように』を歌った俳優・黒沢年雄（81）。戦後激動の時代を生き抜き、幾度のがん手術がんも乗り越えた黒沢だが、最近は自身の考えを綴ったブログの内容が“プチ炎上”することもある。

【写真】1966年当時の黒沢年雄。パワーが漲っている

8月21日、『世の中は宝の山だぜ（笑）』というタイトルの投稿に書かれた「その気になれば月50万位稼ぐのは簡単」という一文が炎上。〈当時とは社会状況が違う〉〈ご気楽なコメントは控えてください〉などとSNS上で批判を浴びた。

前編記事で黒沢は、若い頃家族のために複数の仕事を同時にこなし、汗水垂らしてお金を稼いだと語っていた。しかし話を聞き進めると、今の本人は労せず、汗をかかずに「お金を転がしている」というのだ--ライターの河合桃子氏が聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

「キャバレーで吐瀉物を率先して掃除」

昼は車とミシンとベッドの営業を同時にやって、夜はキャバレーのボーイ、その後は朝までバーテンダー……黒沢さんが語った当時の働き方は、今の時代の価値観からかけ離れている。いま、Z世代と呼ばれる若い世代には「タイパ（タイムパフォーマンス）」という価値観が流行っているんですよ--そう言うと、黒沢さんはこう断言するのだった。

「短い時間で高い満足？ それは無理、100%無理！

僕はキャバレーやバーで働いてた時、他人の吐瀉物も率先して掃除しましたよ。人の嫌がることをやるんですよ。他の人が喜ぶことっていうのは、そういうことなんです。『人が嫌なこと』『効率の悪いこと』を率先して頑張る姿を見て、チップをくれる客がいたりさ」

さすが、ブログで若者を叱責するだけの経験をしてきた黒沢さん。しかし、急にこんなことを言い始めたのだ。

「でもね、少なくとも月50万は無理でも、いまは20、30万は簡単に転がせますよ（笑）」



また一体、この人はなにを言う気だ……「と、言いますと？」と聞くと、あっさり「株です！」と答える。

「僕も今ね、シニアマンションで悠々自適の日々だけど、脳のトレーニングで株をやってるんですよ。月に20万から30万の利益がありますよ。タイパだなんだと言うなら、株をやれば良いじゃない」

認知症を患った妻を介護した末、いまは老人ホームに入居させ、自身はシニアマンションに入居。悠々自適の生活を送っている黒沢さんだが、“脳トレ”と称して株で汗をかかず稼いでいるというのだから、恐れ入る。

株は欲張らないことが大事

それでも一応、株についても「欲張っちゃいけない」と哲学があるようで……その原体験は、こんなものだった。

「やんちゃしてた10代の頃、危ない人達相手に『おいちょかぶ』をやったんですよ。そしたら欲かいて大失敗して、必死に稼いで当時約100万で買った愛車『いすゞ・ベレット』を取られちゃったんです。

この時に僕、悟りました。僕は博打は合わないと。でもそれでも博打にも似た株をやるのは、株は欲張らないことが大事だからですね」

黒沢さんは、悠々自適の現在の暮らしを手に入れるまで、いろんなものを手放した。

「都内の一等地の大きな家や別荘なんて、子供が大きくなれば不要になる。なのに大体が、家を手放すなんて勿体無いとか恥だなんて、中高年男性は思うんでしょう。

でも僕はそれらをすべて売った。3分の2は認知症を患ったママ（妻）のホームに費やし、3分の1は俺のシニアマンション。年金も35年払いましたから、現存する俳優の中でトップクラスで受給してますよ。これで十分暮らしていけます」

「僕こそまさに不適切な男」

シニアマンションで暮らす黒沢さんの奔放な発言は今日も続く。「月50万位稼ぐのは簡単」発言で懲りることなく、8月28日には老舗うなぎ料理屋に久しぶりに訪れ「がっかり」「有名店の奢りと勉強不足としか思えない」と一喝。当然、〈あなたの味覚が変わったのでは〉などと批判を浴びた。黒沢さん、そのお店はどのように味が落ちたのでしょうか？

「この店は僕が子供の頃に初めてうなぎを食べた店だったんですよ。大人になっても何度も思い出しては通っていました。先日久々に食べたらがっかりです。塩辛くて、甘味がまるでなくなってました。うちのシニアマンションの特別食の鰻重の方が数段旨いですよ。

奢りと怠慢、これを自分に置き換えて、僕も今後も精進していきたいです」

最近はめっきりテレビで見かけなくなった黒沢さん。俳優業はもうやらないのだろうか。

「たまに『夢グループ』から誘われてコンサートなんかには行ってたけどね。つまらない仕事はもうしたくない。いま出たいのはね、宮藤官九郎さんの作品ですよ。昨年やってたドラマ『不適切にもほどがある！』、あれは面白かったね。僕こそまさに不適切な男ですから（笑）。クドカンさん、ぜひ僕を起用して下さい」

昨今の日本の様々な状況を嘆く黒沢さん。かつて青島幸男が演じた『意地悪ばあさん』の、じいさんバージョンのような役どころが似合うかもしれない。

（了。前編から読む）

◆取材・文／河合桃子（ライター）