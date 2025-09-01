◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

予選ラウンドを突破した16チームによるトーナメント形式の決勝ラウンド。31日は1回戦2試合が行われました。

プールC2位通過のフランス（FIVBランク13位）は、プールF1位通過の中国（同7位）に3-1（25-20、27-25、22-25、25-20）で格上相手に勝利を収めました。

プールC首位通過のブラジル（同2位）は、プールF2位通過のドミニカ共和国（同11位）と対戦。エースのガビ選手が両チームトップの21得点を記録し3-1（18-25、25-12、25-20、25-12）で勝利。フランスとブラジルは準々決勝で対戦することになります。

1日は、プールD首位通過のアメリカ（同6位）とプールE2位通過のカナダ（同12位）、プールE首位通過のトルコ（同5位）とプールD2位通過のスロベニア（同20位）が対戦します。

【決勝ラウンド1回戦カード】

◇29日

オランダ 3-2 セルビア日本 3-0 タイ

◇30日

イタリア 3-0 ドイツポーランド 3-2 ベルギー

◇31日

ブラジル 3-1 ドミニカ共和国フランス 3-1 中国

◇9月1日アメリカ - カナダトルコ - スロベニア