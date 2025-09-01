インドネシア株急落、抗議活動で都市が混乱状態 地方議会庁舎に放火で職員死亡 インドネシア株急落、抗議活動で都市が混乱状態 地方議会庁舎に放火で職員死亡





東京時間11:08現在

ジャカルタ総合指数 7575.48（-255.02 -3.26%）



週明けインドネシア株は急落、約1カ月ぶり安値。資本財や公益、金融に不動産、医療品、素材などほぼ全業種が下落している。抗議活動による混乱が懸念されている。



インドネシアで国会議員の高額手当に抗議するデモが激化している。財務相の住宅が襲撃されたほか、一部デモ参加者が地方議会庁舎に放火し職員4人が死亡した。抗議活動激化を受けインドネシア大統領は中国訪問を取りやめ。

