兒玉遥、素脚スラリのミニワンピ姿に熱視線「スタイル抜群」「美しくて綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/01】元HKT48で女優の兒玉遥が8月31日、自身のInstagramを更新。8月最後の日のコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】兒玉遥、裸足で大胆美脚輝く
兒玉は「8月ラスト！」として、おとめ座と蝶の絵文字を添えて鏡越しのセルフィーを公開。紫のミニワンピース姿でスラリと伸びた素脚が際立つ全身コーディネートを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しくて綺麗」「今日も素敵です」「美脚」「可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
