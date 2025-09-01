二宮和也、東京ドームでの始球式に感激「あんなことなかなかない」
【モデルプレス＝2025/09/01】嵐の二宮和也が、8月31日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。7月に行われた始球式を振り返った。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
二宮は7月31日に東京ドームで行われたロッテ対楽天戦にて始球式を行った。そのときのことについて二宮は「感動しますよね」としみじみ語り「『ガンホースペシャルナイター』っていうのが東京でその日やることになって。本当は本拠地に行くつもりでいたんですよ。ZOZOの方に行くんだな、って思ってたら東京ドームになって」と経緯を説明。番組ディレクターの板橋氏が「すごいことですからね」と反応すると、二宮は「確かに確かに確かに。ドームで投げるということがすごいのか」と頷いた。
板橋氏は「みなさんプロの人ですからね。野球少年だったら憧れるでしょう」とコメント。二宮は「憧れるというか、もうこの歳になったら追いかけないじゃないですか、そこの憧れは」と口にし「じゃあ環境設定だけ整えようか、ってなって、ドームを借りて草野球をするとかあるじゃないですか。それもちょっと違う。客席が埋まっているというこの事実。しかもプロ野球の試合であるという」と始球式の感動を告白した。
「しかもロッテの守護神ね、益田（直也）さんに教えてもらってるという」と振り返り「ブルペンでずっと教えてもらって。褒められて。褒められてどんどん調子に乗って…うれしかったですよ」と喜び。さらに、野球ファンの人たちも受け入れ体制でいてくれたと言い「緊張するかなと思ったけど、投げた後も『おぉ〜！』みたいになってくれて。緊張せず、楽しめてできちゃったもんな」と感謝した。話の最後に二宮は「またとない経験でした。うれしかった。あんなことなかなかない」と噛み締めていた。（modelpress編集部）
◆二宮和也、始球式に感激
