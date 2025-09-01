Image: BIOILLUMI

PCやスマートフォンの画面が常にある生活では、知らず知らずのうちにオンとオフの切り替えが難しくなっています。そんなとき、部屋の片隅に目をやると、そこに小さな「夜の海」があったらどうでしょう。

ご紹介するのは、まったく新しいコンセプトのガラスアクアリウム「BIOSPHERE」です。

球体ガラスに小さな生態系を宿し、揺らぎとともに思考をクリアにするきっかけをもたれしてくれるプロダクト。

その楽しみ方をじっくりご覧ください。

手間というノイズを最小化、生き物とのミニマルな共生

生き物との暮らしには、手間がつきものです。「BIOSPHERE」は、そんな常識に一石を投じます。

定期的な面倒な水替えを前提としない設計で、飼い主が行うのは7〜10日に1度、付属の栄養剤を適量与えるのみです。

作業がシンプルで、生活リズムに組み込みやすい。これなら、出張が多いライフスタイルの人でも、あるいは自他ともに認める三日坊主でも、気軽に生き物の飼育を始められるはず。

適切な環境さえ整えれば、この小さな生命は何年もの間、生活を共にしてくれるのも魅力です。

夜にだけ現れる青い光

「BIOSPHERE」は、日中は光を取り込む静かなオブジェ。しかし夜、デスクワークを終えたときが、もう1つの顔を見せる合図です。

容器をそっと揺らすと、中のプランクトン…正確には「渦鞭毛藻（うずべんもうそう）」という生命体が、青く幻想的な光を放ちます。

昼間は書斎の知的なアクセントとして、そして夜は自分だけの「夜の海」として、1つのプロダクトが2つの価値を提供。

前作からサイズアップした直径約15cmの球体ガラスは、この有機的な輝きを、光のアートとして際立たせるために必然のスケールです。

所有することで小さな循環に接続

この美しい輝きは、実はサステナブルな光でもあります。

閉じられた球体ガラス内の渦鞭毛藻は日中に光合成をおこない、空気中のCO₂を吸収します。

机上で地球規模の炭素循環のごく小さな断片に触れられる体験。これがインテリア以上の満足感につながります。

デリケートな生命だからこその、万全なサポート体制

「BIOSPHERE」はれっきとした生き物、その環境には少しだけ配慮が必要です。とはいっても、難しいことは何もありません。

必要なのは、人が快適と感じる10〜27℃の室内環境だけ。普段から空調の効いた書斎やリビングなら、それがそのまま彼らの最適な住処になります。

また、「BIOSPHERE」で採用されている渦鞭毛藻は外来種のため、日本の海や川へは放たないことも重要。もし飼育をやめるときは、自宅の排水口へ流すのがルールです。

デリケートな生命を安心して迎えられるよう、到着後7日間の死着保証が付いているのも、信頼できるポイントです。

インテリアの顔をした思考の切り替え装置

デジタルデトックスという言葉が叫ばれる現代だからこそ、アナログな光のゆらぎがもたらす価値は計り知れないはず。

日々の終わりに夜の海を一度揺らす静かな習慣を、生活に取り入れてみてはいかがでしょう。

まずは以下Webページで、この小さな生態系の詳細を覗いてみてください。そこには、まだ語り尽くせていない科学のロマンが詰まっています。

