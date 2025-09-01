TBSアナウンサー・若林有子、仲良しフリーアナウンサーと石垣島へ　※「若林有子」インスタグラム

写真拡大

　TBSアナウンサーの若林有子が、1日までにインスタグラムを更新。親交の深いフリーアナウンサーとの旅行ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。

【写真】若林有子、仲良しフリーアナとのかわいい2ショット

　若林が投稿したのは石垣島旅行で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿でリラックスした笑顔を見せる若林のソロショットや、旅に同行したフリーアナウンサーの石野智子との2ショットが収められている。

　投稿の中で若林は、一緒に石垣島を旅した石野について「就活で出会って、旅行するまでの仲になるなんて！似てるところが本当に多くて、いつもお喋りが止まりません」とコメントしている。

　石垣島でバカンスを過ごす若林の姿に、ファンからは「スタイル良いすねー」「写真集出しましょう」「可愛すぎですごいですよ!!」などの声が相次いでいる。

■若林有子（わかばやし ゆうこ）
1996年7月1日生まれ。大阪府出身。大学卒業後の2019年4月、TBSにアナウンサーとして入社。『ひるおび』、『サンデージャポン』、『王様のブランチ』などの番組に出演中。

引用：「若林有子」インスタグラム（@wakabayashiyuko_）