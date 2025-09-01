若林有子アナウンサー、仲良しフリーアナと石垣島へバカンス「スタイル良いすねー」「写真集出しましょう」
TBSアナウンサーの若林有子が、1日までにインスタグラムを更新。親交の深いフリーアナウンサーとの旅行ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】若林有子、仲良しフリーアナとのかわいい2ショット
若林が投稿したのは石垣島旅行で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿でリラックスした笑顔を見せる若林のソロショットや、旅に同行したフリーアナウンサーの石野智子との2ショットが収められている。
投稿の中で若林は、一緒に石垣島を旅した石野について「就活で出会って、旅行するまでの仲になるなんて！似てるところが本当に多くて、いつもお喋りが止まりません」とコメントしている。
石垣島でバカンスを過ごす若林の姿に、ファンからは「スタイル良いすねー」「写真集出しましょう」「可愛すぎですごいですよ!!」などの声が相次いでいる。
■若林有子（わかばやし ゆうこ）
1996年7月1日生まれ。大阪府出身。大学卒業後の2019年4月、TBSにアナウンサーとして入社。『ひるおび』、『サンデージャポン』、『王様のブランチ』などの番組に出演中。
引用：「若林有子」インスタグラム（@wakabayashiyuko_）
【写真】若林有子、仲良しフリーアナとのかわいい2ショット
若林が投稿したのは石垣島旅行で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿でリラックスした笑顔を見せる若林のソロショットや、旅に同行したフリーアナウンサーの石野智子との2ショットが収められている。
石垣島でバカンスを過ごす若林の姿に、ファンからは「スタイル良いすねー」「写真集出しましょう」「可愛すぎですごいですよ!!」などの声が相次いでいる。
■若林有子（わかばやし ゆうこ）
1996年7月1日生まれ。大阪府出身。大学卒業後の2019年4月、TBSにアナウンサーとして入社。『ひるおび』、『サンデージャポン』、『王様のブランチ』などの番組に出演中。
引用：「若林有子」インスタグラム（@wakabayashiyuko_）