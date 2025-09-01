劇場版『名探偵コナン』最新作始動！ 沢城みゆきが田中敦子さんの後任に 超特報解禁
2026年公開の劇場版『名探偵コナン』第29弾となる最新作が始動し、超特報がWEB解禁された。さらに、昨年8月に亡くなった田中敦子さんが演じた萩原千速役を、新たに沢城みゆきが担当することが発表され、沢城からコメントも到着した。
【動画】劇場版『名探偵コナン2026』超特報
原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない「名探偵コナン」。
今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版『名探偵コナン』の最新作が、早くも始動。
『隻眼の残像』のラストに流れる来年公開の劇場版29弾の後付け映像（超特報）にて、高速道路を駆け抜けるバイクと、白い羽、毛利蘭がつぶやく「風の女神様…」というセリフから、ファンの間では早くも、来年のメインキャラクターは【神奈川県警の萩原千速(はぎわらちはや)】ではないか、と期待の声が上がっていた。この度、新たに萩原千速役を務める沢城みゆきからコメントが到着。
沢城は「千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです」と語り、「TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」とコメントを寄せた。
そして今回の発表を受け、劇場限定で流れていた超特報映像をWEBでも解禁。本映像はラストのタイトル表記部分に一部手を加えたブラッシュアップ版となっている。劇場版サブタイトルやストーリーは今後の続報にて明かされる。
劇場版『名探偵コナン』第29弾は、2026年GW公開。
※沢城みゆきのコメント全文は以下の通り。
＜沢城みゆき（萩原千速役）コメント全文＞
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。
田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。
青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。
倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。
TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
【動画】劇場版『名探偵コナン2026』超特報
原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない「名探偵コナン」。
『隻眼の残像』のラストに流れる来年公開の劇場版29弾の後付け映像（超特報）にて、高速道路を駆け抜けるバイクと、白い羽、毛利蘭がつぶやく「風の女神様…」というセリフから、ファンの間では早くも、来年のメインキャラクターは【神奈川県警の萩原千速(はぎわらちはや)】ではないか、と期待の声が上がっていた。この度、新たに萩原千速役を務める沢城みゆきからコメントが到着。
沢城は「千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです」と語り、「TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」とコメントを寄せた。
そして今回の発表を受け、劇場限定で流れていた超特報映像をWEBでも解禁。本映像はラストのタイトル表記部分に一部手を加えたブラッシュアップ版となっている。劇場版サブタイトルやストーリーは今後の続報にて明かされる。
劇場版『名探偵コナン』第29弾は、2026年GW公開。
※沢城みゆきのコメント全文は以下の通り。
＜沢城みゆき（萩原千速役）コメント全文＞
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。
田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。
青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。
倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。
TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。