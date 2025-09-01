Photo: OGMAX

あまりにも日差しが強いので、今年から日傘を持ち歩き始めたのですが、面倒くさがりな私は荷物が多い日やちょっとした外出時だと、「今日はいいかな〜」と持ち出すことすらしない日があります。

昨年まで自分の中になかった新たな夏の持ち歩きアイテム「晴雨兼用折りたたみ傘」を持ち歩くハードルを、少しでも下げられればと軽量、コンパクトなものを探してみることに…。

NANGAの折りたたみ傘を発見

Photo: OGMAX

たどり着いたのは寝袋やダウンでおなじみのアウトドアブランド「NANGA（ナンガ）」の晴雨兼用折りたたみ傘「コンパクトアンブレラ（6,050円）」。ブラックとシルバーの2色展開で私はシルバーを選びました。

Photo: OGMAX

ナンガは数年前からアパレル商品の種類が増えた印象を持っていたのですが、折りたたみ傘も出してたんですね。カバーの底部分にブランドタグが縫い付けられているデザインが寝袋みたいでお気に入り。

Photo: OGMAX

持ち手に付いているストラップは、夜間の視認性に配慮したリフレクト仕様。こういった細かいこだわりにナンガらしさを感じますね。

ペットボトルよりコンパクト

Photo: OGMAX

540mlのペットボトルと並べると、明らかにコンパクトなサイズ。収納時の全長は約16cmで重さも約196gと軽量。一般的なスマートフォンの重量が200gぐらいなのを考えると、ふだんの持ち物に追加しても苦にならない重さですね。

Photo: OGMAX

開閉は手動式で開くとこんな感じ。親骨の長さは52cmで、開いたときにしっかりと身体をカバーできるサイズ。

遮光率99.9%以上、紫外線遮蔽率99.9%以上の機能に加え、遮熱効果も備わっているので日差しが強い日は大活躍してくれます。

生地表面にはアメリカに本社を置く科学メーカー、デュポン社のテフロン加工が施されているので撥水性、耐久性もバッチリ。晴れの日も雨の日も安心して使える実力派ですね！

テープとシャフトのメッセージプリント

Photo: OGMAX

幅が広めで収納しやすい傘のテープ部分と…

Photo: OGMAX

シャフト部分には「BELIEVE IN YOUR ADVENTURES」というナンガのスローガンがプリントされています。アウトドアシーンで使うときに、冒険心を後押ししてくれるうれしいメッセージプリント。

Photo: OGMAX

ふだん使いはもちろん、夏のアウトドアシーンにも持ち出したくなるナンガの「コンパクトアンブレラ」は、毎日持ち歩くことのハードルをグッと下げてくれた晴雨兼用折りたたみ傘です！

Nanga コンパクトアンブレラ 6,050円 Amazonで見る PR PR

Source: NANGA