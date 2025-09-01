ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）の妻でモデルの稲垣貴子（34）が1日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所したと報告した。

「ご報告です」と書き出すと、「この度、8年間お世話になったDonna modelsを退所いたしました」と報告。

「在籍中は多くの経験と学びをいただき、数え切れないほどの貴重な出会いに恵まれました。常に支えてくださったチームの皆さんには心から感謝しています」と記した。

「9月からは独立し、新たな一歩を踏み出すこととなりました。これまでの経験を糧に、活動の幅を広げ、成長した姿をお見せできるよう努めてまいります」と明かすと、「今後も一つひとつのご縁を大切にしながら真摯に取り組んでまいりますので、変わらぬご支援を賜れますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします 新井貴子」と抱負を記した。

稲垣は元プロ野球選手の新井宏昌氏の三女で、12年にミス日本グランプリを獲得。現在は1メートル77の長身を生かし、パリコレなど海外でも活躍してきた。22年1月に稲垣との結婚を発表し、23年8月に芸名を「稲垣貴子」に改名すると報告していた。