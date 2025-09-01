◎１日前場の主要ヘッドライン
・ＩＩＪが３日ぶり急反発、ゆうちょ銀のデジタル通貨導入報道が株価刺激
・Ｓワイヤーが続急伸、インフルエンサーマーケティング支援のｉＨａｃｋを子会社化へ
・ＢＴＭがＳ高カイ気配、さくらネットとセールスパートナー契約を締結
・アストロＨＤが続伸、ＪＳＴから人工衛星への燃料補給技術の研究開発を正式受注
・六甲バタは高い、ミツヤグループ完全子会社化で連結決算に移行へ
・アドテスト、ディスコなど大幅安、米半導体株安受け目先下値を探る動きに
・日東紡が全般リスクオフ相場に逆行、ＡＩサーバー市場の拡大に対応したガラスクロス生産設備増強発表を材料視
・Ｈｍｃｏｍｍがカイ気配スタート、セコム向けにＡＩ音声認識プラットフォームを導入
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
