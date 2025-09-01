・ＩＩＪが３日ぶり急反発、ゆうちょ銀のデジタル通貨導入報道が株価刺激

・Ｓワイヤーが続急伸、インフルエンサーマーケティング支援のｉＨａｃｋを子会社化へ

・ＢＴＭがＳ高カイ気配、さくらネットとセールスパートナー契約を締結

・アストロＨＤが続伸、ＪＳＴから人工衛星への燃料補給技術の研究開発を正式受注

・六甲バタは高い、ミツヤグループ完全子会社化で連結決算に移行へ

・アドテスト、ディスコなど大幅安、米半導体株安受け目先下値を探る動きに

・日東紡が全般リスクオフ相場に逆行、ＡＩサーバー市場の拡大に対応したガラスクロス生産設備増強発表を材料視

・Ｈｍｃｏｍｍがカイ気配スタート、セコム向けにＡＩ音声認識プラットフォームを導入



