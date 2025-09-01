＜動意株・１日＞（前引け）＝日東紡、Sワイヤー、六甲バタ ＜動意株・１日＞（前引け）＝日東紡、Sワイヤー、六甲バタ

日東紡績<3110.T>＝大幅高で切り返す。前週末２９日に下値サポートラインとなっていた７５日移動平均線を終値で下抜ける格好となっていたが、きょうは一転して強さを発揮している。前週末引け後、同社は福島事業センター内にガラスクロスの生産設備を増設することを決議したと発表。ＡＩサーバー市場の拡大に伴うスペシャルガラスの需要急増に対応したもので、これを材料視する買いを誘導している。株式需給面では貸株市場を通じた空売りの買い戻しが株価に浮揚力を与えているもようだ。



ソーシャルワイヤー<3929.T>＝急動意、一気に年初来高値更新。８月２９日の取引終了後、美容、化粧品領域に特化したインフルエンサーマーケティング支援事業を展開するｉＨａｃｋ（東京都千代田区）の全株式を９月３日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが流入している。今回の子会社化は、インフルエンサーＰＲ領域の大幅拡大と複合的なデジタルＰＲの提供体制の構築を目指したもの。取得価額は８億８００万円。なお、２６年３月期業績予想への影響は精査中としている。



六甲バター<2266.T>＝急速人気で新高値。前週末８月２９日取引終了後、ナッツ製品の製造を委託するとともに資本関係にあるミツヤグループ本社（福岡市南区）の株式を追加取得し、完全子会社化すると発表。これに伴い連結決算に移行し、２５年１２月期の純利益予想を１２億円（単独の従来予想６億円、前期単独１０億４１００万円）に見直しており、これが好感されているようだ。なお、売上高、営業利益予想については単独の従来予想から変更はない。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS