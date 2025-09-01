玉ねぎが主役のカレー エスニック・名店も強化 ハウス食品

ハウス食品は玉ねぎを主役にしたカレー「ぎゅっと濃厚玉ねぎカレー」2品、人気店が監修した本格的な世界のカレーが楽しめる「地球のカレー」シリーズ5品、東京・西荻窪「フレンチカレースプーン」監修の「選ばれし人気店 フレンチカレー ビーフ」を8月11日から新発売した。レトルトカレーの展開を強化する。

野菜が特徴のレトルトカレーが伸長する中で、好きな野菜上位でありながら、カレーの具材としては目立ちにくい玉ねぎに着目。玉ねぎを主役にした「ぎゅっと濃厚玉ねぎカレー」を開発し、「ブイヨン風味仕立て」「生クリーム風味仕立て」の2品を発売した。

飴色玉ねぎを贅沢に使用し、オニオングラタンスープのような濃厚な旨味を楽しめるカレーに仕立てたことがポイント。シャキシャキとした食感と風味を楽しめる生玉ねぎ、オニオンチップなど複数の玉ねぎ原料も使用し、「玉ねぎづくしの製品」（同社）にした。また、ブイヨンまたは生クリームを合わせ、コク深さ、濃厚さをさらに高めた。

「タイ風グリーンカレー」

「玉ねぎのシズル」のイラスト、「飴色玉ねぎの旨味」のコピーなど「玉ねぎづくしのパッケージ」（同）にしたこともポイント。30〜40代女性を中心とする幅広い層に向けて提案する。150g、税別参考小売価格238円。

エスニックカレーのセグメントが伸長する中で、本格感、失敗しない安心感を人気店監修で担保した「地球のカレー」を開発し「タイ風グリーンカレー」「パキスタン風海老カレー」「北インド風バターチキンカレー」「ゴア風ポークビンダルー」「パキスタン風チキンカレー」の5品を発売した。

「地球のカレー」のブランド名は「地球にはいろいろなカレーがある。それを試してもらいたいという思いを表現したネーミング」（同）。30〜50代を中心とする幅広い層に向けて提案する。150〜180g、同409円。

「選ばれし人気店 フレンチカレー ビーフ」

名店のセグメントも大きなセグメントとして定着する中で、「食べログ百名店」に選出された人気店の味わいを再現した「選ばれし人気店」から「フレンチカレー ビーフ」を発売した。メニューの魅力を広げることで、ブランドの活性化を図る。

肉由来のおいしさとスパイスの香りにこだわることで、牛肉のだしとスパイスの香りが両立されたカレーを実現した。前者については「フォンドボー」を何度もこしながら煮詰めた「グラスドビアン」を同社レトルト製品で初採用したこと、後者についてはあえて非乳化ソースにしたこともポイント。いつもと少し違った風味や本場・プロ感を求める30〜40代女性に向けて提案する。180g、同409円。