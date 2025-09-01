Billie Eilish（ビリー・アイリッシュ）が自身のInstagramを更新。日本滞在中のオフショットを公開した。

■ビリー・アイリッシュが東京観光を満喫

最新アルバムを引っ提げた『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』を、8月16日、17日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催したビリー・アイリッシュ。ライブには、YOASOBIや藤井風がスペシャルゲストとして登場するなど、3年ぶりとなる来日公演を大いに沸かせた。

日本の国旗の絵文字をふたつ並べたキャプションと共に投稿されたのは、車内での陽気なショット（1枚目）をはじめ、スタジオジブリ公認の洋菓子店・白髭のシュークリーム工房で販売されているトトロの形をしたシュークリーム（3枚目）、根津神社の楼門（8枚目）や境内の乙女稲荷神社に通じる千本鳥居（4枚目）、豪徳寺の招き猫（5枚目）の写真など10枚の写真だ。

他にも、下北沢の夜道にウィンクをして佇むビリーの姿（10枚目）や、番組で共演した新しい学校のリーダーズの“青春日本代表”靴下を履いた写真も差し込まれた。

東京観光を楽しんだ様子が伝わるビリーの投稿について、SNSでは「日本大好きすぎるだろ」「ビリー豪徳寺いたの！？」「下北に降臨ってやばすぎ」「新しい学校のリーダーズの靴下履いてる！」「日本の投稿楽しそうで本当に嬉しい」「聖地巡礼したいーー！！」などの反響が寄せられている。

