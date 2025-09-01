B’zの公式Xが更新され、稲葉浩志と東京スカパラダイスオーケストラとの集合ショットが披露された。

【写真】『SWEET LOVE SHOWER 2025』に出演した東京スカパラダイスオーケストラとゲスト出演したB'z稲葉浩志

8月31日に山梨・山中湖交流プラザ きららで開催された音楽フェス『SWEET LOVE SHOWER 2025』に出演した東京スカパラダイスオーケストラ。そのステージにシークレットゲストとして稲葉が登場した。

B’zのXでは、稲葉浩志がシークレットゲストとして出演しました！」と綴られ、山中湖と晴れた空をバックに、シャウトしているような大きな口を開けた稲葉をスカパラメンバーが囲んでいる集合写真が公開。ステージの熱さが伝わるようなショット（2枚目）も。

また、スカパラメンバーのバリトンサックス担当・谷中敦は自身のXで「松本さん、今日も稲葉さんをお借り致しました。稲葉さんは最上級の喜びを我々に与えて下さいました。ありがとうございました！」と、松本孝弘への感謝の気持ちを記し、この投稿を引用RP。

SNSには「全員ビシッとスーツでカッコいい！」「稲葉さんのお衣装素敵すぎます」「シルバースーツのステージ上の稲葉さんカッコイイ！」「すごいサプライズ」「かっこよすぎ」「みんなイケオジ」といった声を見ることができる。

■スカパラも公式は「幸せすぎる濃厚な時間を本当にありがとうございました！」

東京スカパラダイスオーケストラの公式Xも更新。「スカパラステージにシークレットゲストとして稲葉浩志さんが出演 新曲を含め2曲歌唱頂きました」と綴り、稲葉との集合ショットを披露した。

手書きのセットリスト（3枚目）には、9月3日にリリースされるコラボ曲「「Action（VS. 稲葉浩志）」と「紋白蝶」の2曲が記されている。最後は、「幸せすぎる濃厚な時間を本当にありがとうございました！」という感謝の気持ちで締めくくられていた。

