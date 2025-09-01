横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、開業27周年を記念したアニバーサリーメニューを展開。

食欲の秋に贈る美食の祭典として、三大和牛の食べ比べや旬の海鮮、本ずわい蟹など、贅沢メニューが集結します☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「開業27周年アニバーサリーメニュー」

“日本三大名牛”食べ比べ

期間：2025年8月28日（木）〜

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

2025年9月24日に、ホテル開業27周年を迎える「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」に、感謝の気持ちを込めたアニバーサリーメニューが期間限定で登場。

各レストランでは、シェフ達の卓越した技と感謝の想いを込めたメニューを用意し、27年の節目に相応しい料理が揃います！

ホテル最上階に位置する鉄板焼「さがみ」には、日本が世界に誇る「神戸ビーフ」「松阪牛」「近江牛」のA5ランクを誇るブランド牛を、贅沢に食べ比べる至福のコースが登場。

さらに、伊勢海老など豪華海鮮も選べる特別メニューを、料理長 平塚が華麗なパフォーマンスで提供されます☆

同じく最上階のフレンチ「ベイ・ビュー」では、シェフ郄木が旬の高級食材を使った限定コース「27ans（ヴァンセッタン）」をラインナップ。

甘エビや帆立、フォアグラ、希少な北海道産ワインラムなどの食材が使われます。

また、一夜限りのシャンパンフリーフローイベントも開催し、横浜港を望む夜景と生演奏が特別な夜を一層華やかに演出。

日本料理「木の花」では、料理長 宮山と鉄板割烹「山吹」料理長 紱留が共演する限定ディナーが提供されます！

秋鱧や太刀魚の炭火焼、松阪牛を使った鉄板料理など、繊細さと迫力を兼ね備えたメニューが楽しめるディナーです。

中国料理「彩龍」では、南 暢の料理長就任を記念し、素材の持ち味を生かした彩り豊かな逸品たちが登場。

香港スタイルの北京ダックをはじめとする本格広東料理のコースと、シグネチャーメニュー「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」などが味わえます☆

オールデイダイニング「コンパス」では、シェフ當間が九州・熊本フェア期間中、5日間限定で本ずわい蟹の食べ放題をプレゼント。

家族や友人とともに、旬の九州食材や熊本グルメ、贅沢な本ずわい蟹を心ゆくまで楽しめます！

鉄板焼「さがみ」開業記念月特別コース 極上“日本三大名牛”食べ比べフェア

期間：2025年9月1日（月）〜9月30日（火）

料金：1人 35,000円（税・サ込）※2名より提供

場所：鉄板焼「さがみ」(28F)

鉄板焼「さがみ」では、世界中で愛される日本の「和牛」を贅沢に味わえる、開業記念特別コースを展開。

和牛の中でもトップクラスの人気を誇る、三大ブランド牛「神戸ビーフ」「松阪牛」「近江牛」を、食べ比べで楽しめます☆

“日本三大名牛”食べ比べ

「神戸ビーフ」は、とろける霜降りとまろやかな口どけが特徴。

「松阪牛」は濃厚な旨みときめ細かな肉質で、「近江牛」は上品であっさりとした味わいです。

シェフが目の前で豪快に焼き上げる三大名牛

A5ランクのフィレとサーロインを、それぞれの魅力が引き立つよう、シェフが丁寧に調理。

各ブランド牛の味・香り・食感の違いを、心ゆくまで堪能できるコース内容です！

フレンチ「ベイ・ビュー」開業27周年記念特別コース「27ans（ヴァンセッタン）」

期間：2025年9月1日（月）〜9月30日（火）

料金：27,000円（税・サ込）

場所：フレンチ「ベイ・ビュー」(28F)

横浜の夜景を望む上質な空間を持つフレンチ「ベイ・ビュー」には、開業27周年を記念した「27ans（ヴァンセッタン）」が登場。

フレンチシェフ郄木のスペシャリテを堪能できる、全9品のフルコースです☆

シェフ郄木が仕立てる周年記念コース

甘海老と帆立のタルタルやフォアグラのポワレ、伊勢海老のローストなど、フランス料理の技を尽くした料理が登場。

メインには、希少な北海道産“ワインラム”が用意されます。

フォアグラやトランペット茸、ジロールなどフランス料理ならではの食材を織り交ぜた、27年分の感謝を届けるフルコースです！

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」Champagne Night×Perrier-Jouët （ペリエ ジュエ）

日時：2025年9月25日（木）18:00開場18:30開宴

料金：18,000円（税・サ込）

場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、開業27周年を記念してのスペシャルイベントを開催。

最上階の夜景を眺めながら生演奏を聞き、シェフ郄木による旬のフィンガーフードが立食スタイルで提供されます☆

さらに、ブランドアンバサダーとともに「Perrier-Jouët ペリエ ジュエ」のフリーフローを堪能できる、一夜限りの特別なイベントです！

日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」開業記念スペシャル 宮山・紱留 Ｗ料理長 鉄板割烹「山吹」コラボレーションディナー

日時：2025年8月28日（木）〜9月30日（火）

料金：28,000円（税・サ込）

場所：日本料理「木の花」(8F)内 鉄板割烹「山吹」

日本料理「木の花」の中にある、和の趣感じる6席だけの鉄板焼個室・鉄板割烹「山吹」では、「木の花」料理長 宮山と「山吹」料理長 紱留が共演する、開業月限定のスペシャルディナーを提供。

秋の恵みを盛り込んだ前菜に秋鱧や太刀魚の炭火焼、松阪牛を鉄板で仕上げる逸品など、四季を愛でる日本料理と鉄板焼きの妙技をひとつのコースに仕立てています☆

目の前で繰り広げられる熟練の技と豪快なパフォーマンスを楽しながら、“おとなの隠れ家”で味わうコラボレーションディナーです！

松阪牛×フォアグラ×秋鱧など贅を尽くした美食コラボ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「開業27周年記念特別ディナー」 松阪牛×フォアグラ×秋鱧など贅を尽くした美食コラボ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「開業27周年記念特別ディナー」 続きを見る

中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース

日時：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）

料金：13,000円（税・サ込）

場所：中国料理「彩龍」(3F)

開業27周年という節目に、中国料理「彩龍」の新料理長として就任した南 暢による特別コースが登場。

皮はパリッと肉はジューシーに、専用窯で焼き上げる香港スタイルの「北京ダック」は、ワゴンサービスで提供し、9月限定で好きなだけ楽しめます☆

ほかにも、三崎漁港直送の旬魚を使った熟成魚醤ソースの蒸し料理や「伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え」など、素材の魅力を引き出す逸品揃い。

新料理長のシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」も、是非堪能したいメニューです！

新料理長 南のシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」

八ヶ岳麦芽赤鶏の深い鶏出汁スープに、国産米粉の平打ち麺を合わせた、新料理長のシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」

自家製辣椒醤で旨味を引き立て、旬の海鮮や新鮮な中国野菜で、彩り豊かに仕上げられます。

器にもこだわり、有田焼が使用されるのもポイントです。

オールデイダイニング「コンパス」九州・熊本フェア〜本ずわい蟹食べ放題 無料キャンペーン〜

日時：2025年9月24日（水）〜9月30日（火）平日ディナータイムのみ

料金：大人8,300円（税・サ込）／シニア6,800円（税・サ込）／子供3,500円（税・サ込）

場所：オールデイダイニング「コンパス」(2F)

オールデイダイニング「コンパス」では、九州と熊本の本場美食を豊富なラインナップで提供する「九州・熊本フェア」を開催中。

感謝の気持ちを込めたスペシャル企画として、5日間限定の「本ずわい蟹食べ放題」が用意されます。

旬の九州食材や熊本グルメとともに、贅沢な本ずわい蟹を堪能できる、この機会だけの豪華ブッフェ。

周年期間ならではの特別な美味しさを、家族や友人と一緒に楽しめます☆

馬刺しや熊本産牛肉ステーキが楽しめるブッフェ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」九州・熊本フェア 馬刺しや熊本産牛肉ステーキが楽しめるブッフェ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」九州・熊本フェア 続きを見る

27年間の感謝を込めて、贅沢メニューが集結するアニバーサリーグルメで美食を堪能。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「開業27周年アニバーサリーメニュー」は、2025年8月28日より順次提供です☆

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和牛食べ比べや本ずわい蟹を堪能！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「開業27周年アニバーサリーメニュー」 appeared first on Dtimes.