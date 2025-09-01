日経平均1日前引け＝続落、868円安の4万1849円 日経平均1日前引け＝続落、868円安の4万1849円

1日前引けの日経平均株価は続落。前週末比868.65円（-2.03％）安の4万1849.82円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは833、変わらずは61。



日経平均マイナス寄与度は286.33円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が206.64円、東エレク <8035>が65.34円、ファストリ <9983>が64.83円、コナミＧ <9766>が23.97円と並んだ。



プラス寄与度トップはオリンパス <7733>で、日経平均を8.58円押し上げ。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.10円、アサヒ <2502>が4.71円、エーザイ <4523>が4.59円、エムスリー <2413>が4.25円と続いた。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、水産・農林、食料、医薬品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んだ。



株探ニュース

