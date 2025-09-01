ETF売買動向＝1日前引け、ＧＸロジ日Ｒ、ｉＳＪリートが新高値 ETF売買動向＝1日前引け、ＧＸロジ日Ｒ、ｉＳＪリートが新高値

1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比95.1％増の1810億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同94.1％増の1500億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> など35銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は5.09％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は4.83％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.82％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は4.80％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は4.73％安と大幅に下落した。



日経平均株価が868円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金779億7800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金564億8200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が204億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が103億円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が88億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が87億円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が70億6100万円の売買代金となった。



