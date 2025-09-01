1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数343と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>がストップ高。Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、アルファクス・フード・システム<3814>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、富士山マガジンサービス<3138>、ｃｏｔｔａ<3359>、ソーシャルワイヤー<3929>など21銘柄は年初来高値を更新。インティメート・マージャー<7072>、アンジェス<4563>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、データセクション<3905>は値上がり率上位に買われた。



一方、コンヴァノ<6574>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、コージンバイオ<177A>、地域新聞社<2164>は値下がり率上位に売られた。



