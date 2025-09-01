エマ・ストーン「公言するけど、私は宇宙人を信じている！」
米女優のエマ・ストーン（36歳）は、宇宙人の存在を信じているという。
ヨルゴス・ランティモス監督による韓国SF映画「地球を守れ!」のリメイク作「ブゴニア」に出演しているエマは、同新作の記者会見で、「本当にいる」と思うと明かした。
同新作で宇宙人疑惑のある巨大企業の社長を演じるエマは、ベネチア国際映画祭でこう語った。
「私が最も尊敬する人物の一人は（天文学者の）カール・セーガン。彼の哲学と科学、そしてその卓越した知性に深く魅了された」
「この広大な宇宙で、我々が監視されているわけではなく孤独だという考えはかなり自己陶酔的なことと彼は心から信じていた。公言するけど私は宇宙人を信じている！」
そして宇宙人にならずに成功をどう受け止めているのかと聞かれ、「私が宇宙人じゃないってどうしてわかるの？」と冗談めかし、「この質問の答えには複雑な側面があって、今ここで誰かが聞きたいと思う以上の長さになると思う。でも、今みんなが直面している問題ね」「誰かが自分を理解していると思い込む感覚、外の世界にいる自分の分身（アバター）を制御できていない感覚、みんな共感できるはず。なぜならあちらには私（公の場）がいて、こちらに私（プライベート）がいるから。ここに来る私と、友人や家族といる私。同じ人間だけど、それが私の正気を保つ方法なの」と語った。
