　1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 77978　　　53.6　　　 30010
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20482　　 233.4　　　　8993
３. <1360> 日経ベア２　　　 10300　　 190.5　　　 220.8
４. <1321> 野村日経平均　　　8824　　 190.9　　　 43170
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8700　　　70.7　　　 35570
６. <1579> 日経ブル２　　　　7061　　　57.9　　　 323.1
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5123　　 318.2　　　　 363
８. <1540> 純金信託　　　　　4209　　 138.6　　　 15405
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2246　　　92.1　　　 46150
10. <1306> 野村東証指数　　　2008　　　54.6　　　3168.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1822　　 191.5　　　 568.9
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　1621　　 447.6　　　 43010
13. <1330> 日興日経平均　　　1349　　 479.0　　　 43190
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　1273　　 168.6　　　　1804
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1139　　 338.1　　　　4325
16. <1489> 日経高配５０　　　1131　　 250.2　　　　2518
17. <1542> 純銀信託　　　　　1077　　 195.1　　　 17570
18. <2564> ＧＸ高配日株　　　1062　 26450.0　　　　3115
19. <1580> 日経ベア　　　　　 944　　1330.3　　　1362.0
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　 895　　 310.6　　　104800
21. <1571> 日経インバ　　　　 876　　 734.3　　　　 513
22. <1592> 日興ＪＰＸ日　　　 841　 84000.0　　　　2506
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 760　　　90.5　　　 43210
24. <1328> 野村金連動　　　　 712　　 116.4　　　 12275
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 709　　 467.2　　　　 226
26. <1358> 日経２倍　　　　　 703　　 236.4　　　 56600
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 598　　　60.3　　　2090.0
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 582　　 209.6　　　 46960
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 572　　　57.1　　　 679.3
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 542　　 -33.5　　　　2089
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 509　　 176.6　　　 242.0
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 505　　　98.0　　　 34740
33. <1308> 日興東証指数　　　 430　　 352.6　　　　3132
34. <2640> ＧＸゲー日株　　　 382　　2287.5　　　　4583
35. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 379　　 161.4　　　　2184
36. <1578> 日興２２５Ｍ　　　 377　　7440.0　　　　3337
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 363　　　28.7　　　 27335
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 329　　 210.4　　　 223.7
39. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 327　　　83.7　　　　3001
40. <1655> ｉＳ米国株　　　　 323　　　 0.9　　　 684.4
41. <1595> 農中Ｊリート　　　 311　　2727.3　　　1987.5
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 302　　 162.6　　　　1080
43. <2254> ＧＸ中国ＥＶ　　　 284　　1320.0　　　　1024
44. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 281　　　91.2　　　3203.0
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 276　　 173.3　　　 43870
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 274　　 251.3　　　　2005
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 265　　 -51.2　　　 52630
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 260　　 143.0　　　　1083
49. <1398> ＳＭＤリート　　　 258　　 316.1　　　2006.5
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 247　　　36.5　　　 312.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース