ETF売買代金ランキング＝1日前引け
1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77978 53.6 30010
２. <1357> 日経Ｄインバ 20482 233.4 8993
３. <1360> 日経ベア２ 10300 190.5 220.8
４. <1321> 野村日経平均 8824 190.9 43170
５. <1458> 楽天Ｗブル 8700 70.7 35570
６. <1579> 日経ブル２ 7061 57.9 323.1
７. <1459> 楽天Ｗベア 5123 318.2 363
８. <1540> 純金信託 4209 138.6 15405
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2246 92.1 46150
10. <1306> 野村東証指数 2008 54.6 3168.0
11. <1568> ＴＰＸブル 1822 191.5 568.9
12. <1320> ｉＦ日経年１ 1621 447.6 43010
13. <1330> 日興日経平均 1349 479.0 43190
14. <2644> ＧＸ半導日株 1273 168.6 1804
15. <1329> ｉＳ日経 1139 338.1 4325
16. <1489> 日経高配５０ 1131 250.2 2518
17. <1542> 純銀信託 1077 195.1 17570
18. <2564> ＧＸ高配日株 1062 26450.0 3115
19. <1580> 日経ベア 944 1330.3 1362.0
20. <2036> 金先物Ｗブル 895 310.6 104800
21. <1571> 日経インバ 876 734.3 513
22. <1592> 日興ＪＰＸ日 841 84000.0 2506
23. <1346> ＭＸ２２５ 760 90.5 43210
24. <1328> 野村金連動 712 116.4 12275
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 709 467.2 226
26. <1358> 日経２倍 703 236.4 56600
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 598 60.3 2090.0
28. <1326> ＳＰＤＲ 582 209.6 46960
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 572 57.1 679.3
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 542 -33.5 2089
31. <314A> ｉＳゴールド 509 176.6 242.0
32. <1545> 野村ナスＨ無 505 98.0 34740
33. <1308> 日興東証指数 430 352.6 3132
34. <2640> ＧＸゲー日株 382 2287.5 4583
35. <1456> ｉＦ日経ベ 379 161.4 2184
36. <1578> 日興２２５Ｍ 377 7440.0 3337
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 363 28.7 27335
38. <1356> ＴＰＸベア２ 329 210.4 223.7
39. <1671> ＷＴＩ原油 327 83.7 3001
40. <1655> ｉＳ米国株 323 0.9 684.4
41. <1595> 農中Ｊリート 311 2727.3 1987.5
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 302 162.6 1080
43. <2254> ＧＸ中国ＥＶ 284 1320.0 1024
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 281 91.2 3203.0
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 276 173.3 43870
46. <1476> ｉＳＪリート 274 251.3 2005
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 265 -51.2 52630
48. <2865> ＧＸＮカバコ 260 143.0 1083
49. <1398> ＳＭＤリート 258 316.1 2006.5
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 247 36.5 312.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
