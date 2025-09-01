歌手兼ミュージカル俳優キム・ジュンスが約2年ぶりに日本のファンと再会した大阪・横浜ファンコンサートを4回すべて全席完売で盛況裏に終えた。

キム・ジュンスの所属事務所パームツリーアイランドは1日、「キム・ジュンスが8月29日にグランキューブ大阪で、31日にパシフィコ横浜で開催された『XIA 2025 JAPAN FAN CONCERT：Journey to You』を終えた」とし「計4回の公演が全席完売となり、約2年ぶりの日本舞台でも変わりないチケットパワーと確固たる位置を改めて立証した。現地ファンが長く待った末に実現した今回の単独公演は日本ファンとの再会そのものが象徴的な舞台になった」と伝えた。

今回のコンサートは2年前の「XIA Fanmeeting Tour ’COCOTIME’：The 20th Anniversary」以来の日本単独公演で、大阪・横浜の同じ公演会場で行われたいう点でより大きな意味を持つ。開催だけでも話題になっただけに「Journey to You」というタイトルに込められたキム・ジュンスの思いは公演前から現地ファンの期待を高め、4回の公園すべて完売で再会の瞬間を完成させた。

ファンコンサートを終えたキム・ジュンスは「2年という長い時間を待ってくださっただけに特別な時間を作りたかった。今回の公演で日本に来て、近くでファンの方々に会えて本当に幸せだった。一日でも早く日本のファンとまた会えるように最善を尽くしたい」と感謝の意を伝えた。続いてファンと共に「さくらんぼ」を歌い、客席と最後まで呼吸しながら熱いアンコール舞台を見せた。