¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦°ÂÆ£ºéÎÉ¡¢¡ØOha!4¡Ù¤Ç¡È½éÌÄ¤¡É¡¡¹â¹»»þÂå¥Á¥¢Éô¤Î·Ð¸³À¸¤«¤·¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡È±þ±ç¡ÉÈäÏª
¡¡¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°4¡§30¡Á5¡§50¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£»ºµÙÆþ¤ê¤·¤¿ÊÆß·¤«¤ª¤ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢·îÍË¤«¤é¿åÍË¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ÂÆ£ºéÎÉ¡ã´¶ÁÛ¤â¡ä
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢·îÍË¡¦²ÐÍË¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡¦°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Æü¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤µ¤ó¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤«¤é·îÍË¡¦²ÐÍË¡¦¿åÍË¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢°ÂÆ£ºéÎÉ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆß·¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ¡×¡Ö¼ñÌ£¡§Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¡×¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³è¡§¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ÁÌä¡£°ÂÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤ÏÌ¡²èÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿Éô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¡Ö500ºý¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÌîµå±þ±ç¤Ê¤É¡¢Éô³èÆ°¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¢°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÆ£¤Ï¡È¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡É¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤ÃÈô¤Ð¤»¡¼Oha!4¡ª¡×¤È¥Á¥¢Éô¤é¤·¤¤±þ±ç¤òÈäÏª¡£Í«Ýµ¤Ê·îÍËÆü¤ÎÄ«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ÂÆ£ºéÎÉ¡ã´¶ÁÛ¤â¡ä
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢·îÍË¡¦²ÐÍË¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡¦°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Æü¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤µ¤ó¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ÂÆ£¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤«¤é·îÍË¡¦²ÐÍË¡¦¿åÍË¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢°ÂÆ£ºéÎÉ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆß·¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÌîµå±þ±ç¤Ê¤É¡¢Éô³èÆ°¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¢°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÆ£¤Ï¡È¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡É¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤ÃÈô¤Ð¤»¡¼Oha!4¡ª¡×¤È¥Á¥¢Éô¤é¤·¤¤±þ±ç¤òÈäÏª¡£Í«Ýµ¤Ê·îÍËÆü¤ÎÄ«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£