“グラビア界の大型新人”溝端葵、空前絶後の圧巻プロポーション披露 豊満ボディラインあらわ
なえなの、森香澄らが所属する「seju」の大型新人・溝端葵（24）が、1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【別カット】横アングルで豊満なボディラインを見せる溝端葵
溝端は、今年3月に同事務所に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。
2度目の表紙＆巻頭クラビアとなる今回も、空前絶後の圧巻プロポーションを惜しげもなく披露。DVDでは、そのメイキングを48分収録している。
なお同号には、花城奈央、美澄衿依、渡邊渚、鷲見友美ジェナ、おかもとまり、永遠縁もあが登場する。
