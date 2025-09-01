溝端葵＝『週刊プレイボーイ』37号（集英社）書影　（C）熊谷貫／集英社

　なえなの、森香澄らが所属する「seju」の大型新人・溝端葵（24）が、1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。

【別カット】横アングルで豊満なボディラインを見せる溝端葵

　溝端は、今年3月に同事務所に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。

　2度目の表紙＆巻頭クラビアとなる今回も、空前絶後の圧巻プロポーションを惜しげもなく披露。DVDでは、そのメイキングを48分収録している。

　なお同号には、花城奈央、美澄衿依、渡邊渚、鷲見友美ジェナ、おかもとまり、永遠縁もあが登場する。