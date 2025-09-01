Íè¤ë¤«¡¢¹äÏÓ¡¡Á°ÅÄ·òÂÀ¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢Ç»¸ü¤ÇX¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Öµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×
Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¹äÏÓ¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Ï8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö¡ÁSPORTS¡¡Real¡õLive¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¸å¡¢5·î¤ËÂàÃÄ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÈµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ï½ª¤ï¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç20¾¡¤·¤Æ¤âº£Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¸å¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È2Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï25Ç¯¸Â¤ê¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡NPB»þÂå¤Ï¹Åç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ18ÈÖ¤òÃå¤±¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆüËÜµå³¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ÀÄÌø¹¸ÍÎ¤¬ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£ºÆ¤Ó¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃæ¡¢¹äÏÓ¤¬NPB¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤¹µåÃÄ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áá¤¯¤âX¤Ç¤Ï¡Öµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÀäÂÐ»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¡£¥Þ¡¼·¯¡¢ºäËÜ¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¸«¤¿¤¤¡×¤È88À¤Âå½¸¹ç¤ò´ê¤¦À¼¤ä¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¹ÅçÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒÀè¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë¹çÎ®¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¾¡¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»ÑÀª¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤âµá¤á¤ë¥Ô¡¼¥¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹äÏÓ¤Îµî½¢¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]