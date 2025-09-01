“整形総額1000万円超え”の美女の行動に、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政らが「逆に？」とツッコミを入れる一幕があった。

【映像】“整形総額1000万円超え”美女の衝撃行動

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

告白前、だいすけ（24歳／大学生・モデル）を2ショットに誘ったもも（24歳／小悪魔agehaモデル）。三角関係にあるみれい（24歳／グラビアアイドル）がIsland Blueへ戻ってきたことを「みれいちゃん、戻って来ちゃったね」と話し「第一印象と違って本当にかわいくて愛おしくて、ちょっとポンコツみたいなところあるけど、なんでも許せちゃう気がして。すごく大好きになって。これからもこういうかわいいところを見ていきたい」と自らの想いを告白した。

そして「あっち向いて」と言い、だいすけの頬にキスをするもも。前夜、プールサイドで濃厚なキスをしていた2人の爽やかなスキンシップに、スタジオの屋敷は「逆に？」とツッコミを入れ、ゆきぽよも「ここに来て！」とコメントした。