8月31日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】住谷杏奈を交えた3SHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、同日に大宮ソニックシティにて開催された工藤静香による『Shizuka Kudo Live Tour 2025 Love Paradox』を観賞したことを報告。

続けて、「歌が、声が、ドーンと心に響く歌声。 終始聴き入ってしまっていたのですが、 ファンの方が、これ歌ってー！とゆうリクエストをバンバン答えてらっしゃり、なんて気さくでファン思いなんやー。 こんなファンサすごーーておもてたら、 友がこの曲が入ってないんですかーて言ってたんで、 めちゃくちゃに泣いてしまいたいを歌いまーす！と、 しずかねぇさん。」とコメント。

そして、「ええええええええー！？！」「あたすが（メールの絵文字）で、めちゃくちゃはセットリストに入ってないんですかー？ゆーてたんです、、、 まさかの、過ぎて、、、」「泣きました。私がめちゃくちゃに泣いてしまいました。」と、工藤が倖田のリクエストに応えて『めちゃくちゃに泣いてしまいたい』の歌唱を行ったと明かし、「歌声がほんま素晴らしすぎて。 歌の力って凄いなー、、、」「ティッシュ持って行ってよかった」と振り返った。

また、「その後もバンド紹介からの、 jaguar line！！」「ぎゃーーーーー！！！」「もうあんなちゃんと叫んだよね笑笑」「90年代系は、ほんま色々思い出してやばいです。」と、セットリストで同行者の住谷杏奈と大盛り上がりしたことなどにも触れ、工藤との2ショットや、住谷を交えた3ショットを掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「友の為にって最高のサプライズ」「素敵な写真たくさん」「笑顔メチャメチャ可愛い」「いつまでも変わらずキレイ」「全員マイナス10歳で通じる」「美女が並ぶとめちゃくちゃ映えますね！」などの反響が寄せられている。

今年がデビュー25周年イヤーである倖田は、テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーを行うなど、精力的に活動中。10月からはアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を控えており、12月には昨年に続きディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』が実施されることも発表された。

