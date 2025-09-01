ナム・ジュヒョク、ビーチで肉体美披露「絵になる」「見惚れました」と反響
【モデルプレス＝2025/09/01】韓国ドラマ「スタートアップ：夢の扉」「二十五、二十一」などに出演した俳優のナム・ジュヒョクが8月31日、自身のInstagramを更新。ビーチでの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】韓国イケメン俳優「絵になる」と話題の上裸ショット
ジュヒョクはサングラス姿の絵文字を添えて、ハワイと思われる場所を満喫するショットを複数枚公開。夕暮れのビーチでの写真では、上半身裸で海辺を歩く肉体美が際立つ姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「かっこいい」「見惚れました」「素敵な写真」「ハワイ楽しんでますね」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
