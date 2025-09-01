「なんて美しいのでしょう…」郷ひろみ、92歳とは思えぬ母親の誕生日ショット公開「とってもお若くてお綺麗」
歌手の郷ひろみさんは8月31日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日を祝う姿を披露しました。
コメントでは、「お母さん、まだまだ若く綺麗」「お母様の92歳のお誕生日おめでとうございます」「素敵な親子ツーショット」「とってもお若くてお綺麗ですね」「お母さま、またお綺麗になられたみたい」「お母様９２歳！素晴らしいですね」「いつまでも若々しくとても素敵です」「お母さんはなんて美しいのでしょう…」と、祝福と称賛の声が多数寄せられています。
「素敵な親子ツーショット」「ちょっと日が過ぎてしまったけど、おふくろのバースデーをお祝いしたよ！」と報告した郷さん。投稿には、母親の肩を優しく自身に抱き寄せるツーショットを1枚載せています。2人とも誕生日ケーキを目の前に笑顔を見せています。母親については「今年92歳を迎えたけど、めちゃくちゃ元気だよ」と明かしました。
「今日は“音楽と髭達2025”に出演したよ」自身のInstagramで普段は仕事のオフショットなどを中心に披露している郷さん。30日には「今日は“音楽と髭達2025”に出演したよ」と、臨場感あふれる動画を公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)