Èæ²Å°¦Ì¤¡¡¡ÖÃËÁ°¡×¤À¤È»×¤¦¿Íµ¤½÷Í¥¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´éÌÀ¤«¤¹¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¹À¥¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£Èæ²Å¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¤º¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï¡È¤º¡¼¡É¡×¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡È¤¬¡¼¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤¼¤«»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤º¡¼¡É¤È¡È¤¬¡¼¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹À¥¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¦¤È¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤ÆÀ¨¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏ¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ï¿´ÇÛ¡£»ä¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÉáÃÊ¤Ï¡ÖÃËÁ°¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö°ì²ó¤º¡¼¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬Ãó¼Ö¤¬¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æñ¤·¤¤À¨¤¤¶¹¤¤Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹°ìÈ¯¤ÇÄä¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£