Snow Man渡辺翔太（32）が1日、大阪・心斎橋にオープンした「Swarovski大阪 オープニング記念発表会」に出席した。

スワロフスキージャパンのアンバサダーを務める渡辺は、黒のスーツにクリスタルのネックレス、指輪などを身につけたシックでゴージャスな装いで登場。「真っ黒なコーディネートに対して、秋らしいカラーのジュエリー。季節の変わり目に合っている気がします。クリスタルのカットが微妙に違う形になっていて、光に当たったときに反射がキレイに輝いているので、気分が上がるアイテムを着用させていただいています。ピカピカです」

アンバサダーとして、スワロフスキーの本社を訪れたり、グループとしても海外のフェスや番組に出演するなど精力的に活動しているが、「チケットも会社任せ。自分で海外に行けるようになりたい。プライベートでも海外に行けるようになりたい」

多忙な状況に「本当に働きました、今年は。ありがたいんですけど、休みも1つの時間」とリフレッシュを希望。「近いのに実家に帰ってない。たまには帰って家族で食事でもいいのかな」と語った。

今日から新学期が始まる学校も多い。「学生だけじゃなく会社員の方も現実に戻っている表情の人がチラホラいた。朝の大阪の会社員の方も目が死んでた。僕の知ってる大阪のエネルギッシュさがなくて、リアルを見た感じがした。そこで秋を感じました」と笑いながら、「僕らが元気にエネルギーを与えられるような存在でいられないと」と話していた。