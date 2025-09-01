【今週の運勢】2025年9月第1週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

土星がうお座、水星がおとめ座入りをし、手堅いムード。

物事を正そう、世の中をよくしようという動きが活発になっていくでしょう。合理化も進み、新しいルールが生まれたり、役目を終えたものが消えていったりすることに。変化は水面下で起こっていましたが、突然変わったように見えるため、気持ちがついていかない人も多いかも。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

コスパとタイパ。
きっちり計算して。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

夢や憧れを探す、追う。
第2の人生をスタートさせて。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

スピードアップ。
即断即決でさばく。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

縁の変わり目。
サクッと切って。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

言った者勝ち。
ラクチンウイーク。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

勢い十分。
スピードアップで。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

シンパシーがカギ。
感受性豊かに。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

考え方をチェンジ。
幸福度が爆上がり！

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

ゴーサイン。
9月スタートで動く！

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

何事も体験。
まずは、イージーに。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

ワンテンポ遅らせて。
“あまのじゃく”を封印。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

土星がリターン。
覚悟を決めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)