¸µ£Ë£Á£Ô¡¾£Ô£Õ£ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼¹É®¼Ô¤Ë¡¡ºò²Æ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»
¡¡¸µ£Ë£Á£Ô¡¾£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤Î¼¹É®¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡££´Æü¤ÎÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢È¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸·Ý½Õ½©¤¬£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ´Ý¤Ï¿·Ï¢ºÜ£¶ËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Æ¿ä¤µ¤ì¤Æ¡×¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÍ¤¬Ê¸½Õ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¡Ä¡×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤ÎÊ¸¸À¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ´Ý¤Ïºò²Æ¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¶à¿µ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¤¬¸å¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¼¹É®¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¼Ô¤Û¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±»ï¤ÏÀè½µ¹æ¤Ç¡¢£´ÆüÈ¯Çä¹æ¤«¤éÉ½»æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ÏÂÅÄÀ¿»á¤Îºî²è¤ò¡¢»à¸å¤â´Þ¤á¤Æ£´£¸Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¿·Ï¢ºÜ¤â»Ï¤á¤ë¡£Ãæ´Ý¤Î¤Û¤«¡¢ÅìÌî·½¸ã¡¢Â¼»³Í³²Â¡¢ÌÊÌð¤ê¤µ¤ÎÃøÌ¾ºî²È£³»á¡¢¡Ö¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Î»°Âð¹áÈÁ»á¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿Í»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£