Á°ÂåÌ¤Ê¹àÄÉ¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿á¡ª£¸·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½é¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¡Ö£¹·îÃË¡×ËÜÎÎÈ¯´ø¤À
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££¶»î¹çËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Ç£¸·î¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥ß¥¹¤Î£±£·¹æ¥½¥í¤Ç£µ¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£²£³¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Ï±¦ÏÓ¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î£¹£³¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¹¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£°¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£²¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡££²²óÆó»à°ìÎÝ¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¡¡£´²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î£¸£²¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£²¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤Ã¤¿¤¬±¦Ä¾¤À¤Ã¤¿¡££·²óÀèÆ¬¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥¬¥ë¥·¥¢¤Î£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£¶¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£·¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤âº¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤Ë³ê¤ê¤À¤·¤¿£¸·î¤Ï·ë¶É¡¢£¹£¸ÂÇ¿ô£³£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¶ÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄÌ»»£±£°£°¹æ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é£¶»î¹çÉÔÈ¯¡£»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È£´ËÜº¹¤Î¤Þ¤Þ¤À¡££²£³¡¢£²£´Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£¸·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£²£³Ç¯¤Ï£²°Ì¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë£¹ËÜº¹¡¢£²£´Ç¯¤Ï£²°Ì¥ª¥º¥Ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤Ë£·ËÜº¹¤È¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉ¤¦Å¸³«¤Ç£¹·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡££³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ã¤·¤¤ÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¹·î¤ÎÂçÃ«¤ÎÂç³èÌö¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤¬º£Ç¯¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë¥«¥®¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡È£¹·îÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤âµÕÅ¾ËÜÎÝÂÇ²¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£