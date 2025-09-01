Snow Man渡辺翔太、黒ジャケからV字肌見せ きらめく秋のジュエリーコーデに「さすが」「取り入れたい」の声
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。
【集合ショット】ピンクカラーがよく似合う渡辺翔太
オールブラックコーデの首元はV字に開いて肌見せ。そこに「Swarovski」のネックレスがきらめいた。渡辺は「秋らしいカラーのジュエリー」と紹介し、指にかがやくリングも披露しながらポーズを決めた。
司会者は思わず「さすが翔太さん！（自分も）取り入れたい」と感嘆。渡辺は「お願いします」とにっこり笑顔だった。
日本・大阪の中心地である心斎橋に、関西エリアにおける新たな旗艦店「Swarovski大阪」が同日オープン。3フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストアとなる。
