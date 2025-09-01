黒島結菜、結婚後初“夫婦のかたち”を告白「黒島家には決まった“母親像”というのがなかったんです」
俳優の黒島結菜（28）が、5日発売のライフスタイル誌『CREA』2025年秋号に登場。結婚・出産後初めて夫婦や家族への思いを語っている。
【写真】出産・子育て・家族観を語った黒島結菜
「黒島家には決まった“母親像”というのがなかったんです」という黒島。インタビューでは、出産や子育てを通じて感じたことや婚姻制度への疑問、理想の家族像について赤裸々に告白する。「結婚したら女性が苗字を変えるのが当たり前」「母乳で育てるべき」など、世の中に根付いた“こうあるべき”から一歩離れ、自分らしい生き方を模索していることを明かした。
黒島は1997年3月15日生まれ、沖縄県出身。ソニー・「ウィルコム沖縄のイメージガールコンテスト」で沖縄美少女図鑑賞を受賞し芸能界入り。2013年に俳優デビュー後、連続テレビ小説『マッサン』、大河ドラマ『花燃ゆ』『いだてん 〜東京オリムピック噺〜』など話題作に多数出演し、22年の連続テレビ小説『ちむどんどん』でヒロインを演じた。
黒島は、24年1月に俳優の宮沢氷魚（29）とのパートナー関係を公表し、同年7月に第1子出産を報告した。
【写真】出産・子育て・家族観を語った黒島結菜
「黒島家には決まった“母親像”というのがなかったんです」という黒島。インタビューでは、出産や子育てを通じて感じたことや婚姻制度への疑問、理想の家族像について赤裸々に告白する。「結婚したら女性が苗字を変えるのが当たり前」「母乳で育てるべき」など、世の中に根付いた“こうあるべき”から一歩離れ、自分らしい生き方を模索していることを明かした。
黒島は、24年1月に俳優の宮沢氷魚（29）とのパートナー関係を公表し、同年7月に第1子出産を報告した。