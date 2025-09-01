「いつでも頼っていいんだよ」妹を想う弟のまっすぐな言葉に涙｜卵巣がんと私【ママリ】

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。主人公・苗さんが卵巣がんと診断され、家族と共に向き合っていく日々を、前半は苗さん視点、後半は兄の視点から描いています。『卵巣がんと私』第67話をごらんください。

卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

コンサートへの送迎は弟が担当してくれました。

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

苗さんを弟は呼び止めます。

©tsukimama34

©tsukimama34

頼もしい弟ですね。

©tsukimama34

コンサートの帰り、一緒にご飯を食べようと誘った弟でしたが、痛みがひどいのか苗さんはそのまま帰ることにしました。弟もそれを悟ったのか、「困ったときはかけつける」と苗さんに声をかけます。



苗さんから直接現状を聞いていない弟にとって、これが今できる精一杯のことだったのでしょう。姉思いの優しい弟ですね。

家族で支え合って懸命に生きる

©tsukimama34

©tsukimama34

長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。



その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。



体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。



日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）