「いつでも頼っていいんだよ」妹を想う弟のまっすぐな言葉に涙｜卵巣がんと私【ママリ】
卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
コンサートへの送迎は弟が担当してくれました。
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
苗さんを弟は呼び止めます。
©tsukimama34
©tsukimama34
頼もしい弟ですね。
©tsukimama34
コンサートの帰り、一緒にご飯を食べようと誘った弟でしたが、痛みがひどいのか苗さんはそのまま帰ることにしました。弟もそれを悟ったのか、「困ったときはかけつける」と苗さんに声をかけます。
苗さんから直接現状を聞いていない弟にとって、これが今できる精一杯のことだったのでしょう。姉思いの優しい弟ですね。
家族で支え合って懸命に生きる
©tsukimama34
©tsukimama34
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）