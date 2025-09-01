『ベスト・キッド：レジェンズ』がほぼ『トップガン マーヴェリック』だった理由。見る前に知りたい3つのこと
映画『ベスト・キッド：レジェンズ』 が8月29日より公開されます。
結論から申し上げれば、本作はめちゃくちゃ面白い！ シリーズを知らなくても楽しめる万人向けのエンタメ性を備えながらも、「シリーズが年月を重ねていたから」こその感動は『トップガン マーヴェリック』を思わせます。ネタバレにならない範囲で魅力を記しておきましょう。
もちろん上映時間の長短だけで作品を評価するというのはナンセンスですし、『国宝』や『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』など長尺だからこそ描ける内容もあります。その一方で、本作のようにテンポが良くて気楽に劇場で楽しめる、それでいて満足度も高いエンタメに仕上がっていることも、また素晴らしいと思うのです。
また、『ベスト・キッド』という作品の良さはプロットの分かりやすさとシンプルさにもあると思うので、それに対して上映時間が140分となった2010年のリメイク版は、個人的には冗長な印象がありました。今回のコンパクトさは『ベスト・キッド』という作品に「合ってる」と思うのです。
その「合流」は世界観だけでなく、キャラクターと演じる俳優も同様。オリジナル版で主人公の少年ダニエルを演じたラルフ・マッチオが、今回は空手の師匠としてスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと初共演を果たすのです。シリーズファンには感慨深いものがあり、実際に感動のドラマにもなっているのですが、これが「ギャグ要素」としても機能しています。
なぜなら、今回の主人公である17歳の高校生のリーは、「空手」「カンフー」という、それぞれ異なる格闘技の師匠から学ぶことになり、おかげで「2人の師匠が違うことを言っていて、めちゃくちゃ面倒くさい」というシーンがあったりするからです。こうしたくだけたユーモア、もっといえば「師匠がカッコいいだけじゃない（むしろ表面的にはカッコ悪いほうが目立っている？）」様も『ベスト・キッド』らしいところですし、シリーズを知らない人もクスッと笑えてほっこりできるでしょう。
さらに『ベスト・キッド』シリーズでは、「ワックスがけ」に代表される動作が実はしっかりとトレーニングになっていて、その時点では「なぜこんなことを？」と思うような教え方や出来事が、後の試合でしっかりと生かされるというカタルシスもあります。
今回も「それが役に立つなんて！」という意外性も期待していいでしょう（良い意味で“露骨”とも言えるかもしれません）。さらに、ユニバース化にはオリジナル版とリメイク版だけでなく、Netflixのドラマ『コブラ会』も確実に含まれています。実際に『コブラ会』の要素がどこにあるのかは秘密にしておきますが、そちらを少しだけ見ているだけでも、うれしいプレゼントが用意されていることに気付けるでしょう。
主人公の少年の成長物語に、思春期らしい初々しさのある「恋愛」が絡んでくるというのも『ベスト・キッド』らしさ。しかも、今回は想い人のミアの父親が経営するピザ屋が窮地に追いやられるという、切実な事情も戦う理由になっています。
リーが抱えた悩みは、直近で公開された移民を主人公とした『スーパーマン』とも共通していますし、その喪失感をはじめ、「周囲になじめない」「でも自分らしさは失いたくない」「大切な人を守りたい」気持ちには、きっと多くの人が共感できるでしょう。
さらに、『ベスト・キッド』シリーズは師弟の関係を通じて、「なぜ格闘技を学ぶのか？」という疑問、そして「正しさ」について問い続けているシリーズであると思います。悪役となる少年は、悪い師匠から間違ったことを教わり、その結果としてさらに悪い行動をとってしまいます。一方で、主人公も「正しさ」から外れた行動をとっては反省することがあり（特に『ベスト・キッド3』ではダニエルが何度も過ちを犯してばかりで）、また師匠も弟子から学ぶ場面があります。こうした精神性は、教える人、学ぶ人全てに通じる、とても普遍的なものだと思えるのです。
また、昔は未熟で間違いも犯してきた主人公が年を重ねて「教える」立場になること、過去で積み重ねた経験があったからこその学びを「次の世代」にも継承する意志が見えること、作品自体が持つ精神性を「今の時代に蘇らせる意義」を感じることが、『トップガン マーヴェリック』と一致しています。長い時の流れを経た続編として、理想的な作りともいえるでしょう。
そのほか、ヒロインのミア役のセイディ・スタンリーは皮肉屋で気の強いキャラにぴったり。また、元プロボクサーという設定のミアの父親役には、実際にボクシング経験のあるジョシュア・ジャクソンが起用されており、その演技に説得力があります。さらに、悪役コナーを演じたアラミス・ナイトも、単なる「純粋な悪」とは言い切れないようなミステリアスさやクールな雰囲気を漂わせており、それぞれの新キャラクターに自然と感情移入してしまうのは、俳優たちの演技力のたまものでしょう。
もちろん、ラルフ・マッチオとジャッキー・チェンが年を重ねて経験を積んだからこその、師匠としての説得力は言うに及ばず。ジャッキー・チェンは複雑な場面でのみ代役を立てたものの、アクションシーンの大半を自ら演じており、一方で今回はトレーニングを必要としなかった理由について「64年間毎日トレーニングをしてきました。ずっと戦って、戦って、戦ってきたのです」と語ってもいたのだそうです。
何より、優れた俳優たちの演技とアンサンブルが、映画特有の「魔法」をかけているような印象もまた『ベスト・キッド』シリーズらしさですし、その魅力が今回の『ベスト・キッド：レジェンズ』では極まっていたのです。その魔法は決して言語化できないので、実際に見ていただくしかありません。ぜひ映画館で見逃さないでください。
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
