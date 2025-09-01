米国とメキシコとの国境を越え、リオグランデ川の土手を歩く未成年者ら＝２０２１年４月３０日、テキサス州/John Moore/Getty Images

（ＣＮＮ）米政府は３１日未明、付き添いなしで米国に入国して拘束されたグアテマラ人未成年者の強制送還に乗り出した。この送還は同日、コロンビア特別区連邦地裁の命令で一時的に差し止められた。

未成年者側の弁護士は同日未明、急きょ対応を強いられた。強制送還の対象とされた子どもたちは真夜中に起こされたと弁護側は訴えており、グアテマラに送還されれば身の危険にさらされると主張している。

トランプ政権はグアテマラ政府と協力して、付き添いなしで米国に入国したグアテマラの子ども数百人の強制送還に乗り出していた。

スパークル・スークナナン裁判官は３１日の審理の中で、子どもたちの強制送還については同日午前２時３６分ごろ、電話で知らされたと語った。スークナナン氏はバイデン前大統領が任命した裁判官。「政府が連休中の未明に保護者のいない未成年をこの国から排除しようとしている。驚くべきことだが事実だ」と述べている。

司法省は、両親や保護者が子どもたちの送還を求めていると主張しており、スークナナン裁判官は同省に対し、その主張の裏付けとなる証拠を提示するよう求めた。

子どもたちの一部は既に飛行機に乗せられており、米国に戻って引き続き拘束される見通し。人権団体によると、テキサス州ではグアテマラの子どもたちを乗せた飛行機少なくとも１機が引き返した。

原告となっているのは、強制送還の対象とされた１０〜１７歳の未成年者１０人。このうち１０歳の先住民の子どもは、母親が死亡して、グアテマラで保護者から虐待を受けていたとされる。

弁護士はＣＮＮの取材に対し、「子どもたちはさまざまな理由でグアテマラに戻ることを恐れている」と主張。強制送還のため「真夜中にベッドから引きずり出された」と訴えている。