韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、ホー・シンロンが気迫に満ちたステージで魅了した。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

美しすぎる“狼人間”に変身！

ホー・シンロン（20歳）は、J.Y. Parkがプロデュースを手がけて2018年にデビューし、人気を誇った中国のボーイズグループ・BOY STORYのメンバー。事前オーディションでは「僕たちはデビュー後は人気を得ましたが、すぐに人気が落ちてしまったんです。いつもメンバーたちを励ましていたし、カムバックの小さなステージでもメンバーたちに言っていました。僕たちはやればできる、とにかく頑張るんだ、と」と切実な想いを明かしていた。

ポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」では、ダンスポジションでStray Kids「LALALALA」のキリングパートを担当したシンロン。本番のパフォーマンス前、先輩であるStray Kidsの楽曲ということもあり、「僕が一番お見せしたかったスタイルの曲なので、とても幸せです。明日がないという思いで頑張りたい」と意気込んでいたシンロン。その通り、練習期間に彼は並々ならぬ気合いで練習を続けていた。他のチームが宿舎に戻ってからも、深夜まで練習を続ける「LALALALA」チーム。パフォーマンスの完成度を高めていくが、中間テストではマスターから、原曲の振付をそのまま使っていることを指摘され「これではただのカバーダンスと変わらない。自分が何を見せたいか考えて」と言われてしまった。

さらに、中間テストでは、ダンスポジションの中で「LALALALA」チームは最下位に。メンバーたちは落ち込みながらも話し合いを重ね、シンロンの提案で、パフォーマンスのテーマを“狼人間”に決定。狼の動きや表情からイメージを膨らませていった。

本番ではステージにシンロンが現れ、その美しい横顔がモニターに映ると、マスターから「カリスマがすごい」「本当に幸せなんだろうね。やりたい曲だったからね」と声が上がる。目を閉じて舞台に腰掛けていたが、イントロが鳴り背景の月が輝き始めると、狼のように地を這うメンバー5人。その迫力に観客は思わず息を呑む。メンバーの背中に体を預けたシンロンは、セクシーに自分の首を手で掴んでみせ、練習生の間に「狼人間みたいだね」「シンロンさん、あれ何？」とどよめきが起こった。その後も水を得た魚のようにカリスマ性あふれるパフォーマンスを繰り広げたシンロン。狼のように花道を練り歩き、終盤ではメンバーの背中に登って跳び、炎が噴き上がる中で情熱的に舞った。

マスターからは「シンロンが本当に狼の群れのリーダーのようだった」「まさにキリングパートのお手本」と絶賛の声が続出。結果、シンロンはチーム内1位となり、「LALALALA」チームは全体で1位に輝いた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）