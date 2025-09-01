¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡×ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä ¶¡½Ò¤ò¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈï¹ð¤Îà¼çÄ¥á
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¡×¤È¶¼¤·¤Æ²¼Ãå¤òÃ¥¤¦
¡ÖÌ¼¤ÏÈï¹ð¿Í¤«¤éµÞ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
£¸·î13Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ËÆ£ÃÒÉ§Èï¹ð¡Ê26¡Ë¤ÎÂè£µ²ó¸øÈ½¡£ÆÍÁ³¡¢ÌëÆ»¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤«¤éÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯10·î29Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÀÐ¿À°æ½ð¤ÏÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ä¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç°ËÆ£ÃÒÉ§Èï¹ð¡Ê26¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£Èï¹ð¤Ï£¹·î11Æü¤Ë¡¢Ï©¾å¤Ç¸«¤«¤±¤¿½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ²¼Ãå¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤òÉÕ¤±¤¿±¦¼ê¤Ç±¢Éô¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦£³ÆüÁ°¤Î£¹·î£¸Æü¤Ë¤âÊÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸B¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17ºÐ¡Ë¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¡»¡¤Ï°ËÆ£Èï¹ð¤òA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Åð¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢B¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤ÏB¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îºá¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢±¢Éô¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè£µ²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤«¤é°ËÆ£Èï¹ð¤¬ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤¬ºîÀ®¤·¤¿¹¹À¸»Ù±ç·×²è¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢´ØÅì¤Î²óÉü»Ù±ç»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£NPOË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤ÏÊÛ¸îÂ¦¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤È¤ÎÌÌ²ñ¤äË¡Äî¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶¡½Ò
£¶·î£¶Æü¤ÎÂè£³²ó¸øÈ½¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶¡½Ò¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£¹·î£¸Æü¤Ï¡¢Î©Àî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à²»³Ú¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌë£¸»þ¤´¤í¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤ÇB¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤ò¤¤¤Á¤ÉÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ØÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËB¤µ¤ó¤¬Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÍè¤¿Æ»¤òÁö¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿£¹·î11Æü¤Ï¡¢Í¼Êý£¶»þ¤´¤í¡¢Í¼¿©¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë²ó¤êÆ»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê´À¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢±¦¼ê¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£Èï¹ð¤ò¡¢¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é¤È¸å¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¡¢¿Í¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø²¿ºÐ¡©¡¡²¿Ç¯À¸¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤¬¡Ø²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢º¸¼ê¤ÇA¤µ¤ó¤Î±¦¼ê¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç½»Âð³¹¤Î¤Û¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
·ä¤ò¤ß¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿A¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿°ËÆ£Èï¹ð¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ØÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢»¦¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤éÃ¦¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢A¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤«¤éÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤¬²¼Ãå¤òÅÏ¤¹¤È¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¸å¡¢A¤µ¤ó¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿¤¬¡¢±¢Éô¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿Èï¹ð
¼è¤êÄ´¤Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë°ËÆ£Èï¹ð¤Î¶¡½Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡»¡´±¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢±¦¼ê¤ËÉÕ¤±¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØÂÎ¤ò¿¨¤ë¤È»ØÌæ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½÷¤Î»Ò¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä½÷À´ï¤ò¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âè£µ²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¶¯¤¤½èÈ³´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤»¤á¤ÆÈï¹ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¹Ô°Ù¤Î½ÅÂç¤µ¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Â³¤¤¤ÆÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸¡»¡´±¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÅª¤ËÌ¤½Ï¤ÊA¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤äÀº¿À¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÌµ»ë¤·¤ÆËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£¶Ç¯¡×¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÉþÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸ÈÈºá¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤¿¡£
°ËÆ£Èï¹ð¤Î¹¹À¸»Ù±ç·×²è¤òºîÀ®¤·¤¿NPOË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ºÌ³½êÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÆÈÈËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉþÌò¤Ï¡¢È³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
º£¸å¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤¬¹¹À¸¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£Èï¹ð¤Î¡Ö¹¹À¸¡×¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£È½·è¤Ï£¹·î22Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£