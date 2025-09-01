内閣府によると、65歳以上の単身世帯は増加傾向にあり、今後もその流れは続くと予測されています。高齢者の場合、たとえ十分な資産があっても、予期せぬ壁にぶつかるケースは少なくありません。熟年離婚の末、質素なアパート暮らしを強いられながらも「幸せです」と笑顔で語る66歳男性の事例から、お金だけでは解決できない「おひとりさま問題」についてみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

“ボロアパート”に停まった高級車の真相

昭和の香り漂う東京の下町、商店街を抜けた先20分ほど歩いたところにある、築50年近い古アパート。実はこちら、あることで近隣住民から注目されています。それは、アパートとは不釣り合いな“ピカピカの白いレクサス”が駐車場に停められていること。オーナーは誰なんだろうと噂されているのです。

そのレクサスのオーナーは、このアパートの住人であるミツルさん（仮名・66歳）です。レクサスは約1年前、このアパートに引っ越してきたのと同時期に購入しました。

ミツルさんは元自動車整備士。2年前までは親から引き継いだ自動車整備工場を営んでいました。父親の代からの固定客もあり、自動車整備工場の経営は順調でした。

しかし、自身が体調を崩したことをきっかけに事業をたたむことを決意。業績好調であったことから第三者承継も比較的スムーズに進み、工場の譲渡金を含めると当時の資産は約3億円になっていました。

そんなミツルさんが、このボロアパートに住んでいるのにはある理由があります。それは昨年のこと、40年連れ添った妻から離婚を言い渡されたことがきっかけでした。

大金を手にし、また仕事も引退したミツルさんは、これからどのようなセカンドライフを過ごそうかワクワクしていたところ、妻から唐突に「これからはわたしも自由に生きていきたい」と言われて離婚届を突き付けられたといいます。

ミツルさんにとっては“寝耳に水”でしたが、長い間苦労をかけた妻の気持ちを尊重して離婚に合意しました。

熟年離婚の現状

令和6年人口動態統計月報年計（概数）の概況によると、令和6年中に離婚した18万5,895組のうち同居期間が20年以上のカップルが占める割合は約22%です。なかでも同居期間が35年以上の離婚率は上昇傾向にあります。

離婚に合意する際、ミツルさんは妻から財産分与の話を受けました。

財産分与は婚姻関係を解消するにあたって夫婦の財産を精算するために行うもので、財産分与には次のような意味が含まれています。

1．夫婦の共同生活の中で形成した財産の公平な分配

2．離婚後の生活保障

3．離婚の原因をつくったことへの損害賠償の性質

なお、分与の対象となる財産は現金や預貯金のほか家や車など、名義にかかわらず婚姻中に形成した財産のすべてが対象です。また、プラスの財産だけでなく負債やローンなどマイナスの財産も分与の対象となります。

お金はあるのに…ミツルさんが直面した「想定外の事態」

ミツルさんは自営業だったため、早くから「年金はあてにできない」と考えていました。そのため、日頃から極力質素な生活を心がけていたといいます。

妻が離婚を言い出したのは、そんな生活への不満もあったようです。しかし、慎ましやかな生活の甲斐があって離婚時の預金額は3億円。そのほか財産分与の対象となりそうな資産は、自宅とミツルさんの趣味の車です。

妻の求めに応じ、自宅と現金1億円を渡した後も、ミツルさんの手元にはまだ2億円の資産が残されていました。

住む場所を失うこととなったミツルさんですが「いずれ単身用の家を建てればいい」と考え、当面は仮住まいのつもりで賃貸マンションに移るつもりでした。そして、意気揚々と駅前の不動産業者を訪ねます。

しかし……。

事情を聴いた担当者は「実は、高齢の一人暮らしを嫌がるオーナー様が多くて……」と表情を曇らせます。「敷金礼金は払いますし、家賃滞納も絶対にありません」と食い下がっても、理想の物件は紹介してもらえません。

不動産屋いわく、身寄りのない高齢単身者は「孤独死のリスクが高い」と見なされ、発見が遅れた場合の原状回復などを懸念する家主から敬遠されがちだというのです。

「まいったな……」

想定外の厳しい現実を突きつけられたミツルさんは意気消沈。途方に暮れるなか、ダメ元で最後に尋ねた不動産業者で築50年近くの1DK（6畳+4.5畳の台所）、家賃6万5,000円のこのアパートを紹介されたのです。

「まあ、一生住むわけじゃないし、しょうがないか」

こうしてミツルさんは、現在のアパートに住むことになったのでした。

ミツルさんの年金は月額約7万円です。そのためほとんどがアパートの家賃に消えてしまいます。しかし、一人暮らしの生活費は月8万円もあれば十分です。生活費は預金から取り崩していますがなんの問題もありません。

住み始めて2ヵ月も過ぎると、最初は気乗りしなかったアパートも、意外にも快適だと感じ始めます。

もともと贅沢とは無縁の生活を送ってきたミツルさん。いつの間にか「このままここで暮らすのも悪くないな」と考えるようになったのでした。

うらやましい…ミツルさんの“満たされた”アパート生活

こうしてすっかりアパートになじんだミツルさんは、有り余る資産を趣味の車につぎ込むと決断します。

「免許返納まであと何年かわからないが、趣味の車に好きなだけお金を使おう」と、現金一括で新車のレクサスを購入したのです。

実は、ミツルさんはこのほかにもヴィンテージカーを2台所有しています。15年前から近くに屋根付きのガレージを借りて保管しているそうです。こちらは鑑賞目的の意味合いが大きく、度々修理が必要になるもそこは元整備士、お手の物です。

ミツルさんは「離婚したばかりのころは寂しさを感じることもありました。でも、いまは誰の顔色も気にすることなく愛車に囲まれながら、秘密基地みたいなこのアパートでの生活が本当に幸せなんです。離婚ですか？ まったく後悔していません」と笑顔で話してくれました。

おひとりさまは「将来を見据えた備え」を

高齢者の単身世帯は増えています。内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、65歳以上の人口に占める単身の割合は令和2年では男性15%、女性22.1%。今後も単身世帯は増加する見込みです。

一般的に老後の収入の柱は公的年金です。年金収入内で生活していくことが望ましいですが、不足する場合は貯蓄を取り崩していくことになるでしょう。しかし、自営業者など年金が基礎年金のみの場合では年金収入で生活していくのは厳しいため、預貯金など金融資産の積み増しが重要になります。

ミツルさんは、老後を見据えて早くから大きな資産を築いてきました。そのため、無職となったいま、貯蓄を取り崩しながら生活していくのは計画通りといえます。

お金では解決できない「身元保証人」の壁

しかし、高齢期の単身世帯では、お金だけでは解決できない問題に直面するケースもでてきます。ミツルさんの場合は、住宅の賃貸契約がそれでした。

このような不都合を解消するには、「身元保証人」や「身元引受人」を確保しておくことが有効です。身元保証人がいれば、賃貸住宅の契約がスムーズに進む可能性が高まります。

身元保証人は実子や甥、姪といった親族が候補となりますが、身近に頼れる人がいないケースもあるでしょう。その場合、成年後見制度を利用したり、地域包括支援センターや社会福祉協議会などに相談したりするのも一つの方法です。

少し面倒に感じるかもしれませんが、こうした「事前の備え」が将来の自分を助けるための重要な一歩となるのです。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表